Rovato – Piacenza 1-3: Mustacchio si prende la scena con una tripletta. La vetta dista solo due punti

Franzini aveva chiesto continuità e il suo Piacenza ha risposto nel migliore dei modi, seguendo alla lettera le indicazioni del tecnico. Trascinati da uno straordinario Mattia Mustacchio, autore di una tripletta e protagonista assoluto della giornata, i biancorossi superano il Rovato in trasferta per 3-1 e bissano il successo conquistato sette giorni fa contro il Brusaporto.

Il tecnico di Vernasca recupera Putzolu dal primo minuto, mentre Sereni parte dalla panchina. Franzini conferma il 4-4-2 annunciato alla vigilia, ma inverte le fasce di Bassanini e Rrapaj.

Il Piacenza parte con il giusto atteggiamento e trova il vantaggio al 17′, sugli sviluppi del secondo calcio d’angolo della partita. A sbloccare il risultato è ancora una volta il capitano: Mustacchio svetta più in alto di tutti e schiaccia il pallone di testa alle spalle del portiere avversario. È l’1-0 che accompagna le squadre all’intervallo. I biancorossi, per la verità, costruiscono anche diverse occasioni per mettere al sicuro il risultato, senza però riuscire a concretizzarle.

La ripresa si apre nel segno del Piacenza, che al 56′ trova il raddoppio. Mazzantini pennella un cross perfetto sul secondo palo, dove il solito Mustacchio si fa trovare pronto e, ancora di testa, firma la sua personale doppietta. Il capitano è incontenibile: poco dopo sfiora anche la tripletta, quando, dopo una bella iniziativa personale, lascia partire una conclusione che si stampa sul palo. Il terzo gol è soltanto rimandato. Al 72′ Gannoni commette fallo in area ai danni di Capelli e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta naturalmente Mustacchio, che non sbaglia e firma il 3-0, completando una giornata da incorniciare.

Nel finale arriva il gol della bandiera del Rovato, con Fossati che al 79′ rende meno pesante il passivo per i padroni di casa. La rete non cambia però la sostanza di una gara condotta con autorità dai biancorossi. C’è spazio anche per il ritorno in campo di Sereni, assente per infortunio dalla prima giornata di campionato. Il Piacenza porta così a casa tre punti preziosi e conferma di aver ritrovato continuità. La giornata si completa con i pareggi di Nibbiano e Chievo, rispettivamente contro Villa Valle e Pro Palazzolo. Due risultati che favoriscono i biancorossi, capaci di accorciare le distanze dalla vetta e portarsi a soli due punti dalla coppia di testa. La squadra di Franzini si rilancia così nella corsa al primo posto, confermando le proprie ambizioni con una prestazione convincente e una vittoria di grande peso.

Le formazioni ufficiali

Rovato 4-3-3 ,Cavalieri, Semino, Gannouni, Marzupio, Bellandi, Caliendo, Lussignoli, Lleshaj, Ejjaki, Biritwum, Randazzo, All. Terletti

A disposizione: Fusi, Ventura, Fossati, Leporini, Capoferri, Kerella, Lazzaroni, Thiane, Kasa

Piacenza 4-4-2: Bruno, Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini, Rrapaj, Mazzaglia, Poledri, Bassanini, Mustacchio, Raffini. All. Frazini.

A disposizione: Versari, Silva, Tremolada, Manzi, Milani, Trombetta, Panaioli, Capelli, Sereni

Stadio Maffeis

Arbitro: Alessandro Femia (Locri)

Ass. 1: Marco Giuliani (Barcellona Pozzo di Gotto)

Ass. 2: Simone Nicola Marotta (Orvieto)

La partita

Primo tempo

Iniziata al Maffeis di Rovato. Piacenza in maglia completamente nera.

Fasce invertite per Rrapaj e Bassanini.

2′ Inizia fortissimo la formazione locale. Poi c’è un fallo in attacco dei locali ai danni di Ferri.

8′ Bassanini entra in area da destra e guadagna il primo corner. Si prepara Poledri, c’è il colpo di testa ad uscire della difesa. Sugli sviluppi Mazzantini perde il pallone. Adesso però il Piacenza sta chiudendo il Rovato nella sua metacampo.

Mazzaglia se ne va palla al piede, poi cede a Bassanini che viene messo a terra. Punizione, 15 metri dentro la metacampo del Rovato, molto defilati sulla destra. Poledri la mette in mezzo, poi c’è carica sul portiere.

14′ Calcio di punizione offensivo di Rrapaj, molto defilato. Nulla di fatto.

17′ Gol del Piacenza: secondo corner per i biancorossi e capitan Mustacchio di testa schiaccia in rete il vantaggio! Rovato – Piacenza 0-1

20′ Punizione per il Rovato, barriera a tre del Piacenza. Ejjaki prova la conclusione, ma è tutto facile per Bruno.

Raffini si gira molto bene su se stesso, il pallone esce due o tre metri a lato. L’attaccante si gira molto bene, ma colpisce male la sfera.

25′ Corner per il Rovato, il Piacenza sbroglia la situazione.

28′ Mustacchio con tre uomini davanti prova il pallonetto: sarebbe stato un eurogol, palla fuori dallo specchio.

30′ Tiro cross di Mustacchio, ma nessun compagno riesce a ribadire in rete.

35′ Punizione per il Piacenza, un pallone da mettere in mezzo. Rrapaj la mette in mezzo, ma c’è il colpo di testa di un difensore.

36′ Mazzantini entra in area da sinistra e prova a incrociare di mancino sul palo più distante. Palla a lato.

42′ Punizione per il Rovato circa 3 metri fuori dall’area del Piacenza. Mustacchio e Bassanini in barriera. Palla centrale che Bruno non ha alcuna difficoltà a bloccare.

44′ Ammonito Raffini.

Finisce il primo tempo dopo 1 minuto di recupero. Piacenza in vantaggio 1-0 in virtù della rete realizzata da Mustacchio al 17′



Secondo tempo

Inizia il secondo tempo, nessun cambio nelle due formazioni.

Mazzaglia se ne va, Lussignoli lo mette a terra e viene ammonito

52′ Esce Caliendo entra Leporini (Rovato)

53′ Calcio di punizione per il Piacenza. Nulla di fatto.

56′ Raddoppio del Piacenza! Cross di Mazzantini perfetto per Mustacchio: sul secondo palo il capitano di testa sigla la sua personale doppietta! Rovato – Piacenza 0-2

Dribbling a rientrare dai 30metri di Mustacchio e poi la conclusione che si stampa sul palo!

Esce Bassanini entra Tremolada

Adesso è show biancorosso. Poledri prova la conclusione, c’è la deviazione in corner. Terzo calcio d’angolo per il Piacenza. Il rinvio in due tempo del Rovato.

64′ Entra Capelli per Raffini.

72′ Ammonito Gannoni per fallo su Capelli in area! Rigore per il Piacenza. Mustacchio dal dischetto non sbaglia! Rovato – Piacenza 0-3

Quinto corner pe il Piacenza, Putzolu prova addirittura la rovesciata

79′ Fossati segna il gol della bandiera per i locali

80′ Entra Sereni per Mustacchio. Non lo vedevamo dalla prima di campionato.

87′ Entra Lazzaroni per Lussignoli

Finisce qui. Grande prova del Piacenza che torna a -2 dalla vetta.