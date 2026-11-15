Mister Franzini non ha dubbi dopo il successo a Rovato: “Il miglior Piacenza della stagione” AUDIO

L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND a mister Arnaldo Franzini dopo Rovato – Piacenza 1-3. Trascinati dalla tripletta di capitan Mustacchio, i biancorossi passano sul campo del Rovato e si portano a meno due dalla vetta. Per il tecnico è la prova più convincente della stagione: “Nel complesso è stata una partita controllata, l’abbiamo fatta da grandi per tutta la gara: sicuramente la più completa e la migliore. Stiamo spingendo da tanto tempo, segnando tanti gol, creando tanto e subendo poco, con grande qualità nelle giocate e nella fase difensiva. Oggi abbiamo fatto la partita più completa, sotto tutti i punti di vista”.

Dopo i primi minuti di pressione dei padroni di casa, l’undici di Franzini ha preso in mano il pallino del gioco, smentendo chi pensa che questa squadra non sappia gestire il pallone: “È chiaro che abbiamo una squadra di gente a cui piace andare e che magari palleggia meno, però lo sappiamo fare e dobbiamo farlo. Oggi abbiamo approfittato di un campo molto bello e siamo riusciti a prendere in mano la partita da subito, con personalità, nel primo come nel secondo tempo”.

Unico neo, le solite occasioni sprecate: “Abbiamo sbagliato la nostra solita quantità di occasioni, però quando ne sbagli tante ma fai tre gol, la partita la puoi anche portare a casa così”.

Capitolo Rrapaj, spesso accentrato alle spalle delle punte prima di lasciare il posto a Bassanini: “È un giocatore che ci dà grande equilibrio in una squadra offensiva, che spinge ed è sempre portata ad attaccare: lui è un equilibratore. Oggi l’assetto degli avversari ci lasciava qualche spazio in più tra le linee e lui è stato bravo a prenderlo due o tre volte nel primo tempo. È un giocatore fondamentale per questa squadra”.

Gli aggettivi per Mustacchio sono finiti. Franzini ricorda il suo arrivo, la scorsa stagione: “Quando l’abbiamo preso ho fatto i salti di gioia. Sapevamo che il giocatore è fortissimo: magari qualcuno storceva il naso per l’età, noi invece sappiamo che è un giocatore determinante”.

Ora la vetta è a due passi, e il tecnico rivendica la rimonta: “Alla ripresa degli allenamenti ho ricordato alla squadra che a venti minuti dalla fine con il Nibbiano eravamo a meno 12. Dopo una settimana, con una partita persa in mezzo, ci siamo ritrovati martedì a meno quattro e oggi siamo a meno due. Direi che è un record: in due settimane da meno 12 a meno due”.

Ora testa alla prossima partita: “Dobbiamo continuare così. Il campionato è equilibrato, difficilmente qualcuna scapperà: eravamo un attimo in ritardo, abbiamo infilato una buona serie e dobbiamo continuare”.

La partita