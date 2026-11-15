Continuano i controlli straordinari nelle zone della movida, identificate 265 persone e otto locali

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Pubblico Passeggio, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma, Via Emilia Pavese, Vicolo Barozzieri, Vicolo Edilizia) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 129 persone, di cui 44 con precedenti di polizia, controllati 50 veicoli.

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diverse zone della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura, della Polizia Stradale, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale (per un totale di 19 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi delle zone della movida, identificando complessivamente 136 persone, di cui 21 con precedenti di polizia e controllati 8 esercizi commerciali e 15 veicoli.