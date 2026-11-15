Carabinieri, la Stazione di Farini estende la propria competenza sul territorio di Ferriere

Da lunedì 16 novembre 2026, nell’ambito di una più ampia manovra di razionalizzazione delle risorse dell’Arma dei Carabinieri sul territorio piacentino, sarà dato attuazione a un nuovo assetto ordinativo che interesserà l’Alta Val Nure, con il definitivo accorpamento della Stazione Carabinieri di Ferriere a quella di Farini, ove il Comando Arma di Ferriere era ripiegato da quasi 12 anni per criticità logistico-infrastrutturali della propria vecchia sede.

Questa manovra ordinativa, che di fatto cristallizza una situazione operativa già in essere da oltre un decennio, è stata concepita per garantire una gestione più efficiente del personale, dei mezzi e dei materiali a disposizione dei due presìdi, a tutto vantaggio della proiezione esterna e, in definitiva, dell’attività preventiva e di pattugliamento del territorio dell’Alta Val Nure. La concentrazione delle forze sotto un unico Comando permetterà, infatti, di ottimizzare l’impiego di personale per servizi interni e attività amministrative, liberando risorse da poter destinare ai servizi esterni di prevenzione e pronto intervento sui territori dei comuni di Farini e Ferriere.

Inoltre, la chiusura della Stazione Carabinieri di Ferriere, accorpata appunto a quella di Farini, permetterà di recuperare risorse con le quali saranno potenziati gli organici non solo della stessa Stazione di Farini, ma anche della Stazione Carabinieri di Castel San Giovanni (PC), la cui popolazione residente dal 2010 ad oggi, è cresciuta del 21% circa.

I cittadini dei due comuni dell’appennino piacentino, da lunedì potranno quindi contare su una Stazione Carabinieri, quella di Farini, potenziata sia negli organici che nelle dotazioni, in grado di fornire una risposta alle loro istanze di sicurezza e prossimità, con orario di apertura al pubblico dalle 08:30 alle 12:30, tutti i giorni della settimana, domenica compresa. Il contatto telefonico della Stazione, situata a Farini in Piazza G. Marconi n. 9, è il seguente: 0523-910112.

Grazie alla disponibilità del Comune di Ferriere, i CC di Farini potranno utilizzare, all’esigenza, un ufficio posto al piano terra del municipio per ricevere le denunce da cittadini con difficoltà di mobilità o comunque non in grado di raggiungere Farini.

Resta invariato il sistema di emergenza e pronto intervento, assicurato attraverso i servizi esterni/pattuglie disposti nell’ambito dell’intero territorio della Compagnia Carabinieri di Bobbio, al quale si potrà sempre accedere chiamando il Numero Unico di Emergenza 112, attivo 24 ore su 24.