Volley, Serie B – Il derby piacentino si tinge di giallonero: la Canottieri Ongina piega la Gas Sales Bluenergy (0-3)

Una Canottieri Ongina autoritaria è padrona del derby piacentino di serie B maschile grazie al rotondo 3-0 conquistato ieri (sabato) a Piacenza contro i giovani talenti della Gas Sales Bluenergy. Per la squadra di Gabriele Bruni, un match sempre condotto e mai in discussione, che regala ai gialloneri monticellesi il quinto successo in altrettanti incontri, continuando a difendere la vetta del girone C con 14 punti.
Anche le statistiche raccontano bene il divario tra le due formazioni, con la Canottieri Ongina sugli scudi con 12 ace, 8 muri e un attacco scintillante al 54% di positività, aiutato da una solida ricezione (59% la positiva).Top scorer ospite e dell’incontro, lo schiacciatore giallonero Alex Reyes con 14 punti.
GAS SALES BLUENERGY-CANOTTIERI ONGINA 0-3
(19-25, 13-25, 14-25)
GAS SALES BLUENERGY: De Santis, Bozzetti 8, Fraleone 5, Tanev 4, Destro 2, Kotlar 3, Maffini (L), Cheapa, Ozzi 2, Ferroni 1, Veneziani, Filagrana, Bonetti (L). N.e.: Aquino (L). All.: Antonucci
CANOTTIERI ONGINA: Cormio 9, Rahmati 6, Miranda 11, Reyes 14, Imokhai 4, Mandoloni 5, Rosati (L), Mari 2, Ruggeri 1, Colangelo. N.e.: Belfanti, Cucchi, Sala (L). All.: Bruni