I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Rovato – Piacenza 1-3 VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Dopo Brusaporto avevamo detto che ci sarebbe voluto decisamente un altro Piacenza per sbancare Rovato e la risposta della squadra è stata molto chiara, con una vittoria netta e la migliore dimostrazione di forza della stagione.

Per la prima volta abbiamo visto una squadra capace di fare più partite all’interno dei 90 minuti, ma dando sempre la sensazione di essere in controllo e consapevole della partita. Avevamo anche detto che questa squadra fa fatica a gestire le partite per le caratteristiche dei suoi giocatori e oggi siamo riusciti, in diversi momenti della gara, a far correre gli avversari a vuoto, a farli uscire con il nostro palleggio. Insomma, una partita quasi perfetta, se non fosse stata per la rete subita a causa di una disattenzione da non ripetere.

Franzini ritrova Putzolu come terzino destro e, per il resto, la formazione è quella vista contro il Brusaporto, con quattro under in campo. Il Piace passa su calcio d’angolo, con Mustacchio che di testa porta in vantaggio i biancorossi. L’inerzia della partita non cambia: arriviamo prima sui palloni, giochiamo un calcio che sa di equilibrio e non permettiamo a una squadra con qualità offensive di rendersi mai pericolosa.

Nella ripresa il Piace è ancora più devastante: trova il raddoppio ancora con Mustacchio, su una splendida assistenza di Mazzantini, e da lì in poi crea tanto. Trova un palo con Mustacchio, il suo gol su rigore e tante altre occasioni. Nel frattempo entrano Capelli, Tremolada, Panaioli e finalmente anche Sereni, per una vittoria che accorcia di molto la classifica e ci dà grande entusiasmo, in attesa di un mercato che ci deve rafforzare in mezzo al campo, visto che siamo ridotti all’osso. Buoni segnali arrivano da Rrapaj, che prova movimenti diversi all’interno della partita. Spesso, durante il nostro possesso palla, va a giocare tra le linee e per buona parte della gara si è scambiato gli esterni con Bassanini. Dal suo coinvolgimento e dalla sua crescita, come abbiamo detto tempo fa, passeranno gran parte delle possibilità di vincere questo campionato.

Il rischio maggiore è pensare di essere bravi adesso. Serenità in tutto l’ambiente, perché la strada è ancora molto lunga, ma la direzione è quella giusta.