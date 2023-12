Serie B – La Bakery Piacenza all’esame Libertas Livorno – AUDIO

Brianza, Sant’Antimo e Salerno, sono tre i successi consecutivi per la Bakery Piacenza che deve però guardare immediatamente al prossimo impegno. 72 ore circa dividono la squadra biancorossa dalla vittoria contro Salerno al match di Livorno, contro la Libertas, in programma mercoledì 6 dicembre alle ore 20:45 al PalaMacchia. Una partita che sulla carta è quasi proibitiva non solo per il roster degli avversari, costruito per puntare alla promozione, ma in particolar modo per il filotto di sette successi consecutivi che hanno inanellato.

I ragazzi di coach Salvemini però, che stanno attraversando un momento di grande fiducia, tenteranno di fare lo sgambetto alla compagine labronica che dista solo due punti dalla vetta della classifica. Con un record di sei vittorie ed altrettante sconfitte, ed un ottavo posto frutto degli scontri diretti favorevoli con Cassino, Avellino e Brianza, il bilancio della Bakery dopo due terzi del girone d’andata non può che essere positivo. Ma questo non deve indurre ad un rilassamento. Il girone A del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24 si sta dimostrando davvero ostico ed imprevedibile, e fare pronostici diventa di volta in volta sempre più complicato.

Mattia Mastroianni ai microfoni di Radio Sound

Le parole di coach Salvemini

«Una partita come quella contro Salerno non basta per andare a vincere a Livorno, o comunque provare a fare una gara importante lì. Quindi dobbiamo fare le cose ancora meglio, perché domani ci aspetta quella che in questo momento, per risultati, qualità del gioco espresso e qualità dei propri interpreti è la migliore squadra del campionato. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci, ma lo abbiamo fatto con attenzione, determinazione e grande consapevolezza di voler fare una partita notevole.