Serie B – La Bakery Piacenza è salva: vittoria 81-69 su Fidenza

Trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025 per la Bakery Piacenza, che in quaranta minuti si gioca la possibilità di centrare la salvezza diretta nel derby della via Emilia contro la Fulgor Fidenza.

La cronaca

Capitan Perin indica subito la strada: suoi i primi sette punti biancorossi. Chiti s’iscrive a referto con la bomba, mentre Longo esplode con una schiacciata in reverse: è 12-3 al 4’. Gli ospiti non vogliono fare la vittima sacrificale, e ritornano sino al -2. Zoccoletti e la tripla dall’angolo di Taddeo li rispediscono indietro dopo il timeout di coach Salvemini. All’8’ è comunque pari 17, ma i canestri di Taddeo e Naoni riportano col naso avanti Piacenza. Chiti ruba e schiaccia in contropiede, mentre Blair chiude il primo quarto con la tripla sulla sirena del +6.

La Fulgor riempie il solco ad inizio secondo periodo, ma i liberi di Naoni valgono il 30-28. La gara è intensa, non mancano i contatti, ed anche in virtù di questo gli errori iniziano a moltiplicarsi da ambedue le parti. Fidenza mette la freccia, ma la tripla di Chiti permette il controsorpasso (36-34) che induce gli ospiti alla sopensione. Le penetrazioni al ferro di Naoni e Taddeo permettono il nuovo allungo Bakery sul +7 quando iniziano gli ultimi due giri di orologio prima dell’intervallo. Piacenza disegna l’ultima azione del primo tempo, e Naoni porta a casa il gioco da tre punti.

Secondo tempo

Ci mette oltre 2’ per segnare il primo canestro della ripresa Piacenza, con Perin che griffa un gioco da tre punti. Fidenza però preme, e con i canestri dall’arco fa -1. Sono Zoccoletti e Chiti a mettere fine alla siccità offensiva biancorossa con gli appoggi del 51-48 scollinato il 26’. Gli ospiti arrivano comunque a giocarsi più di un possesso sul -1, ma la Bakery Piacenza fa buona guardia in difesa prima di ritrovare la verve offensiva con la tripla di Zoccoletti e il piazzato di Naoni (58-54). Ancora Naoni, di forza e volontà, semina il proprio difensore e mette a segno un altro gioco da tre punti; mentre Blair gioca l’ultimo possesso del terzo periodo e trova il jumper per il nuovo +5.

Zoccoletti fa a sportellate in area, ed inaugura gli ultimi seicento secondi di gioco. La Bakery inizia a cavalcare il suo lungo svizzero, e come un deja vù è suo anche il canestro del 70-63 quando sul cronometro mancano poco più di 6’. Zoccoletti timbra anche la tripla del +9, e poi serve l’assist a Blair che lo imita per il primo vantaggio del match in doppia cifra: 77-65 a 3’ dal termine, timeout Fidenza. La Fulgor deve accelerare le operazioni, perché il tempo scorre inesorabile. Allo striscione dell’ultimo minuto è ancora +10 per Piacenza, che sul parziale di 79-69 gestisce un fallo tecnico con Chiti. Ormai per la vittoria è fatta, ed entrambi gli allenatori svuotano le rispettive panchine. Da San Donà arrivano buone notizie: Crema perde con Mestre e la Bakery la supera in classifica centrando la salvezza diretta.

Bakery Piacenza-Fulgor Fidenza 81-69

Parziali: 28-22, 45-38, 63-58.

Piacenza: Naoni 18, Ndione, Perin 12, Morvillo, Longo 2, Zoccoletti 15, Trevisan, Blair 10, Fea, Chiti 13, Lanzi, Taddeo 11. All. Salvemini.

Fidenza: Galli 14, Valsecchi 12, Crespi, Restelli 17, Marcucci, Facciorusso, Bolzoni, Scattolin 4, Macaro, Bellini 5, Cristao, Alì 17. All. Bizzozi.