Cammina per la pace con Europe for Peace, da Piacenza a Rimini con tutta l’Emilia-Romagna a il 3 marzo

Europe for Peace, da Piacenza a Rimini tutta l’Emilia-Romagna cammina per la pace Il 3 marzo l’incontro con il Presidente della Regione De Pascale. Le iniziative della Rete regionale Pace e Nonviolenza. È indetta per lunedì 24 febbraio, terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, una Giornata nazionale di mobilitazione virtuale per il cessate il fuoco, contro tutte le guerre, la pulizia etnica e la corsa al riarmo, e per ribadire il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione e sostenuto dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani.

Cammina per la Pace, i promotori

A indirla cinque Reti della società civile italiana da tempo attive congiuntamente sul tema della Pace: Europe For Peace, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, Sbilanciamoci e Coalizione Assisi Pace Giusta.

Cammina per la Pace, a livello Nazionale

A livello Nazionale, lunedì 24 febbraio 2025 dalle ore 8:30 alle ore 22:00 sarà una maratona di oltre 13 ore di interviste, testimonianze, dibattiti. In diretta sul canale youtube di Rete pace disarmo, sulle pagine facebook di Fondazione Perugia Assisi e sbilanciamoci e in diretta streaming sulle piattaforme digitali delle organizzazione promotrici.

Cammina per la Pace, a Piacenza

A Piacenza ci sarà una presenza in piazzetta S. Francesco promossa da Europe for peace alle ore 18 – “Pace attraverso trattative diplomatiche allargate e non con ricatti, affari o accordi segreti tra Trump e Putin.”

La moltitudine delle piazze

Ma saranno molte le piazze che in questi giorni diventeranno a loro volta occasione di mobilitazione e di riflessione per capire il perché e le responsabilità, per fare i conti con questa guerra europea, per ascoltare le voci della nonviolenza e per ribadire che esiste un’alternativa alla guerra. Il cessate il fuoco è la priorità, oggi più di ieri.

Occorre fermare la guerra

Occorre fermare la guerra in Europa per ristabilire giustizia e sicurezza condivisa con gli strumenti della politica e della diplomazia, nel quadro del diritto internazionale e non con nuovi ricatti, affari o accordi segreti. A livello regionale saranno molte le iniziative animate dai centri per la pace che hanno costituito la Rete regionale Pace e Nonviolenza in dicembre.

In calce il calendario degli appuntamenti, con eventi da venerdì 21/02 a Reggio Emilia fino all’ultimo di Bologna di domenica 2 marzo. Nella mattina di lunedì 3 marzo una delegazione della Rete regionale sarà ricevuta dal Presidente della Regione Michele De Pascale.

Il centro dell’incontro

Al centro dell’incontro l’appello della Rete a De Pascale pubblicato all’indomani delle numerose manifestazioni del 1° gennaio, “58^ Giornata mondiale della pace”, con le nostre proposte in tema di Delega assessorile per la pace, di Tavolo della pace per la concertazione permanente con le organizzazioni della società civile, nonché di iniziative amministrative adottabili sul piano economico culturale e sociale nei prossimi cinque anni.

La Rete regionale Pace e Nonviolenza Emilia-Romagna – Reti Europe for Peace e Portico della Pace -BOLOGNA Centro Pace -CESENA Rete Overall Faenza Multiculturale -FAENZA Movimento Nonviolento -FERRARA Centro per la Pace “Annalena Tonelli” -FORLI Comitato Pace e Diritti -IMOLA Rete Tam Tam Tavolo Associazioni di Pace -MODENA Rete Casa della Pace -PARMA Rete Europe for Peace -PIACENZA Coordinamento per la Pace -RAVENNA Rete Europe for Peace REGGIO EMILIA Rete Pace RIMINI

Calendario delle iniziative

Venerdì 21 febbraio Reggio Emilia ore 16.30 Incontro pubblico: “Se vuoi la pace prepara la pace” ore 18.00 Fiaccolata per la pace ore 21.00 Presentazione del libro di Giorgio Beretta: “Il Paese delle armi”

Sabato 22 febbraio Imola ore 11.00 Presidio in piazza

Domenica 23 febbraio Reggio Emilia ore 16.00 Incontro pubblico: “Le origini della violenza” ore 17.30 Obiettori di coscienza: “Né un uomo né un soldo per la guerra”

Lunedì 24 febbraio Piacenza ore 18 presenza in piazzetta S. Francesco: “Pace attraverso trattative diplomatiche e non con ricatti, affari o accordi segreti al vertice” Modena ore 17.30 Collegamento in piazza con la Maratona nazionale digitale

Martedì 25 febbraio Forlì ore 20.30 Incontro pubblico in collegamento con Operazione Colomba e Movimento Project MEAN in Ucraina

Domenica 2 marzo Bologna ore 16.00 Manifestazione pubblica “Bologna r1pud1a Bologna si schiera” INFO per le iniziative regionali: Alberto Zucchero 340 0607334 -Pasquale Pugliese. 3346599445 INFO per le iniziative a Piacenza: Adriana Gatti 338 243 6919 Roberto Lovattini 334 3156348