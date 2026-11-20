Un guasto a Melegnano, il viaggio proseguito in autobus fino a Lodi e l’intervento di un parente per riuscire a tornare a casa. È il rientro raccontato da una pendolare che ha scritto alla redazione per segnalare quanto accaduto nel pomeriggio del 16 novembre sul regionale Trenord 10873, partito da Milano Greco Pirelli alle 15.40 e diretto a Piacenza. Un percorso durato, secondo la sua ricostruzione, tre ore complessive fino all’abitazione in provincia.

LA LETTERA DELLA PENDOLARE

Da pendolare mi preme segnalare l’incubo vissuto nel pomeriggio del 16 novembre dai passeggeri del treno regionale Trenord n. 10873 (tra i quali ho avuto la sfortuna di trovarmi), partito da Milano Greco Pirelli alle 15.40, con destinazione Piacenza.

Passeggeri fatti scendere a Melegnano dopo un guasto al treno

A Melegnano ci hanno letteralmente scaricati in stazione a causa di un guasto del treno. Sia il capotreno che il conduttore hanno risposto alle insistenti e preoccupate domande dei pendolari: “ora come vado a Lodi, a Casalpusterlengo, a Piacenza?”, indicandoci la fermata degli autobus della linea Star per Lodi, avendo verificato che Trenord non avrebbe organizzato alcun trasporto sostitutivo.

Così ci siamo spostati quasi tutti alla fermata indicata – c’erano molti anziani e lavoratori reduci anche da molte ore di lavoro.

Da Melegnano a Lodi in autobus, poi il passaggio di un parente per Piacenza

Ecco, io sarei dovuta arrivare alle 16.56 a Piacenza, invece con gli altri malcapitati ho aspettato a Melegnano l’autobus per Lodi che impiega un’ora circa per arrivarci, effettuando varie fermate anche a Sordio, Vizzolo Predabissi, Casalmaiocco, Tavazzano, Montanaso Lombardo e Torretta (viaggio che ho gustato in piedi, dato il gran numero di passeggeri), e non sapendo se avrei trovato a Lodi un collegamento per Piacenza ho dovuto chiedere a un parente di venire a prelevarmi davanti alla stazione di Lodi (con spesa ulteriore per carburante e autostrada).

Tra l’altro il bus della Star non si ferma alla stazione ma a un capolinea che dista un bel tratto a piedi.

A Lodi ho chiesto spiegazioni in biglietteria, sentendomi rispondere che non sempre in caso di guasti viene organizzato il bus sostitutivo.

In totale, dovendo recuperare poi la mia auto al parcheggio della stazione di Piacenza, ho impiegato da Milano 3 ore per rientrare a casa in provincia (al buio, cosa che avrei volentieri evitato), ma se avessi preso il regionale che è poi partito in ritardo alle 18 circa da Lodi, fermandosi in tutte le stazioni, sarei arrivata anche più tardi.

La contestazione a Trenord: “Passeggeri abbandonati al fai-da-te”

Beninteso, guasti e ritardi si verificano su questa linea molto spesso, ma è la prima volta che mi capita che l’azienda abbandoni i passeggeri al faidate, non assolvendo all’obbligo di disporre un viaggio con mezzo sostitutivo.

Il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri ferroviari

Secondo l’Art. 20 – “Assistenza”, del Regolamento UE 2021/782, relativo agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario,

“c) se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile.

3. Se il servizio ferroviario è interrotto e non può più essere proseguito o non può essere proseguito entro un periodo ragionevole, l’impresa ferroviaria fornisce ai passeggeri quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi e adotta le disposizioni necessarie.

4. L’impresa ferroviaria informa i passeggeri interessati in merito alle modalità di richiesta della certificazione che il servizio ferroviario ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso. Tale certificazione si applica anche in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 19.”

(quest’ultimo punto si riferisce all’indennizzo del costo del viaggio).

Le condizioni di trasporto Trenord e i servizi sostitutivi

Tali norme europee sono recepite dal documento Condizioni generali di trasporto, aggiornato a settembre 2026 (in pdf nel sito www.trenord.it), che, nella sezione “La gestione degli imprevisti”, l’Art. 106 dice:

“… Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, Trenord garantisce ai passeggeri quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi. Su richiesta del passeggero, Trenord certifica sul biglietto, oppure sulla ricevuta di ricarica o su un apposito giustificativo nel caso di titolo di viaggio caricato su supporto elettronico, il ritardo o la soppressione del treno che ha determinato l’interruzione del viaggio acquistato.”

Subito dopo, al CAP. 19 – “L’organizzazione dei servizi sostitutivi”, l’Art. 108 indica come autoservizi sostitutivi che Trenord può effettuare:

“autoservizi integrativi di collegamento fra due o più stazioni;

autoservizi in sostituzione di servizi ferroviari per le linee o tratti di linee nel caso in cui l’esercizio ferroviario sia interrotto o sospeso”

La mancata certificazione del disservizio e le difficoltà dei viaggiatori

Quanto alla ‘richiesta del passeggero di certificazione sul biglietto del disservizio’, da poter presentare su mezzi di trasporto di altre aziende, nella fattispecie STAR, come nel nostro caso, non abbiamo avuto neanche il tempo di chiedere, perché il capotreno si è prontamente volatilizzato.

Inoltre i viaggiatori non sanno il regolamento a memoria, i dipendenti di Trenord invece lo conoscono.

Il disagio dei pendolari: “Un lusso anche viaggiare in treno”

Considero l’accaduto estremamente grave, anche nel quadro d’insieme dei frequentissimi disservizi su questa linea.

Viaggiare in auto è un lusso che non tutti i pendolari si possono permettere, ma evidentemente è diventato un lusso anche viaggiare in treno e poter rientrare dal lavoro in un orario congruo alla distanza, spesso, come ieri, in condizioni che generano ansia e sconforto, soprattutto per il trattamento indegno da parte dell’azienda come cittadini e come clienti che pagano quei percorsi profumatamente.