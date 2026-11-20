l Comitato Rinnoviamo Sarmato interviene sul percorso di elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), chiedendo all’Amministrazione comunale maggiore informazione, trasparenza e coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni sul futuro del territorio.

Al centro delle osservazioni, l’incontro del 19 novembre riservato a geometri, architetti e ingegneri e il questionario di 21 domande rivolto alla popolazione. Due iniziative considerate utili dal Comitato, ma insufficienti, da sole, a garantire un confronto pubblico approfondito sulle scelte urbanistiche.

Secondo Rinnoviamo Sarmato, il PUG non è soltanto uno strumento tecnico, ma rappresenta una scelta strategica che influenzerà per molti anni lo sviluppo economico, ambientale e sociale del paese.

LA NOTA DEL COMITATO

In data 17 Novembre è apparso sul quotidiano Libertà un asettico e breve articolo dal titolo “Piano Urbanistico di Sarmato – Giovedì incontro con i tecnici”. All’interno della 22 brevi righe di comunicato che si riportano in virgolettato, si comunica il “percorso per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) destinato a disegnare il futuro del territorio per i prossimi 50 anni. Giovedì alle 17:30, in municipio, è previsto un incontro riservato ai tecnici (geometri, architetti e ingegneri),chiamati a confrontarsi con i progettisti e gli amministratori per avanzare proposte e suggerimenti. Intanto il Comune ha attivato un questionario rivolto a tutti i cittadini, compilabile online sul sito istituzionale oppure in formato cartaceo da consegnare agli uffici. I sarmatesi potranno esprimere valutazioni sulla qualità della vita e sull’ambiente del paese, segnalando criticità, esigenze e luoghi del cuore che necessitano interventi, contribuendo così alle scelte per il futuro del territorio.”

Il Piano Urbanistico Generale e l’orizzonte dei 50 anni

Premesso che il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Sarmato non ha una durata prestabilita di 50 anni, la Legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 non stabilisce una scadenza temporale fissa del PUG, come avveniva per alcuni precedenti strumenti urbanistici.

Il PUG, infatti, è uno strumento di pianificazione strategica e strutturale, destinato a orientare le trasformazioni del territorio nel lungo periodo.

È quindi importante distinguere:

Orizzonte strategico: il Comune può ragionare su prospettive di sviluppo di 20, 30 o anche 50 anni.

Validità dello strumento: non decade automaticamente dopo 10, 20 o 50 anni.

Aggiornamento: il PUG può essere modificato e aggiornato secondo le procedure previste dalla normativa regionale, quando cambiano le esigenze territoriali e gli indirizzi di pianificazione.

Per il PUG di Sarmato, quindi, l’affermazione contenuta nell’articolo di Libertà, secondo cui il piano è destinato a disegnare il futuro del territorio “per i prossimi 50 anni”, va intesa come orizzonte temporale delle strategie politiche e territoriali, non come durata giuridica del piano.

La distinzione è importante: non si sta decidendo soltanto come sarà Sarmato nel 2076, ma si sta adottando uno strumento che potrà incidere sulle scelte urbanistiche anche oltre tale orizzonte.

La prima domanda che ci sorge spontanea da porre all’Amministrazione è la seguente: “perché è stato scelto proprio un orizzonte di 50 anni? Quali scenari demografici, economici, ambientali e infrastrutturali giustificano questa prospettiva? E con quali verifiche periodiche si intende aggiornare le strategie?”

Sono domande che riteniamo del tutto legittime in un confronto pubblico sul futuro urbanistico del paese.

Partecipazione dei cittadini al PUG: le osservazioni di Rinnoviamo Sarmato

Analisi delle modalità di coinvolgimento della cittadinanza nella redazione del PUG di Sarmato

La questione sollevata è rilevante e merita di essere affrontata distinguendo due piani: quello della correttezza amministrativa e procedurale e quello della qualità democratica e politica del percorso partecipativo.

È importante, a nostro avviso, non confondere la legittimità formale di un procedimento urbanistico con la sua effettiva capacità di coinvolgere la comunità. Un Comune può attivare strumenti di consultazione formalmente corretti, ma non necessariamente offrire ai cittadini occasioni sufficienti per conoscere, comprendere e discutere le scelte che determineranno il futuro del territorio (e questo è il nostro caso).

Legge regionale Emilia-Romagna 24/2017: pubblicità e partecipazione

1. Il quadro normativo: che cosa richiede la legge regionale

Il riferimento normativo è la Legge regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, con le successive modificazioni.

Due disposizioni sono particolarmente importanti.

Articolo 43 – Pubblicità e partecipazione

La legge individua espressamente, tra i principi generali del procedimento di approvazione del PUG, la pubblicità e la partecipazione dei cittadini alla formazione del piano.

Articolo 45 – Fase di formazione del piano

Questa disposizione è ancora più significativa. Prevede che la formazione del piano sia diretta alla consultazione:

Del pubblico e dei soggetti direttamente interessati dagli effetti del piano.

Dei soggetti competenti in materia ambientale.

Degli enti che esercitano funzioni di governo del territorio.

Delle forze economiche e sociali.

Inoltre, il comma 8 prevede che, durante il periodo di deposito del piano, l’Amministrazione organizzi almeno una presentazione pubblica, con modalità comunicative non tecniche, affinché anche i cittadini non esperti possano comprenderne i contenuti.

La stessa disposizione contempla ulteriori strumenti di partecipazione, compresi processi partecipativi e istruttorie pubbliche con amministrazioni, associazioni, comitati e gruppi di cittadini.

Un chiarimento è doveroso: la legge non impone necessariamente che ogni singola fase preliminare sia accompagnata da assemblee pubbliche o dibattiti. Occorre però distinguere la consultazione preliminare dalla successiva fase di formazione e deposito del piano, per la quale sono previsti specifici obblighi di pubblicità e presentazione pubblica. Ne consegue che sia invece assolutamente legittimo interrogarsi sulla qualità e sull’ampiezza del percorso partecipativo che l’Amministrazione intende realizzare.

Le iniziative del Comune di Sarmato per il nuovo PUG

2. Esame delle iniziative comunali

Dalle verifiche eseguite pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Sarmato e il questionario allegato emergono tre elementi concreti.

L’incontro del 19 novembre riservato a geometri, architetti e ingegneri

A. L’incontro riservato ai professionisti

L’incontro del 19 novembre 2026, alle ore 17:30, è espressamente rivolto a geometri, architetti e ingegneri.

L’iniziativa ha una sua evidente utilità: i professionisti possono fornire contributi tecnici, segnalare problematiche applicative e mettere a disposizione competenze specifiche.

Tuttavia, proprio perché il PUG non è soltanto un documento tecnico, la scelta di dedicare un incontro specifico esclusivamente ai professionisti lascia aperta una questione importante: quali occasioni vengono riservate ai cittadini, alle associazioni e alle diverse rappresentanze politiche per confrontarsi direttamente con progettisti e amministratori?

Non si tratta di contestare il coinvolgimento dei tecnici, ma di evitare che il confronto con gli specialisti diventi, di fatto, l’unica occasione di interlocuzione diretta nella fase iniziale.

Il questionario ai cittadini: 21 domande sul futuro del territorio

B. Il questionario rivolto alla popolazione

Esso contiene 21 domande e affronta diversi ambiti:

Qualità dell’abitare e servizi.

Spazi pubblici e aree verdi.

Ambiente e rischio idraulico.

Paesaggio, storia e luoghi identitari.

Mobilità e trasporti.

Attività economiche e prospettive di sviluppo.

Prevede inoltre la possibilità di esprimere valutazioni personali e formulare proposte.

È dunque uno strumento utile per raccogliere informazioni, esigenze e percezioni della cittadinanza. Non sarebbe corretto definirlo inutile o meramente simbolico, tuttavia, presenta limiti evidenti se considerato come principale strumento di partecipazione.

Il questionario raccoglie opinioni individuali, ma non produce confronto collettivo.

Il cittadino può indicare che cosa non funziona, quale servizio vorrebbe migliorare o quale luogo considera importante. Non ha però, attraverso questo strumento, la possibilità di discutere pubblicamente le diverse alternative urbanistiche, comprenderne i costi, valutarne le conseguenze e confrontarsi con chi sostiene scelte differenti.

Inoltre, il questionario non consente di comprendere, da solo, come le risposte saranno elaborate, ponderate e tradotte in indirizzi progettuali.

Mancano, almeno nella comunicazione pubblicata, indicazioni sul calendario complessivo della partecipazione, sulla restituzione dei risultati e sulle modalità con cui le proposte dei cittadini saranno prese in considerazione.

Informazione pubblica e pluralità delle posizioni

C. L’informazione e la pluralità delle posizioni

Questo è probabilmente il punto più delicato.

Per partecipare consapevolmente a una scelta urbanistica non è sufficiente essere invitati a esprimere un’opinione.

Occorre prima essere informati.

I cittadini dovrebbero poter conoscere:

Qual è la situazione urbanistica attuale del territorio.

Quali sono le criticità individuate dai progettisti.

Quali scenari di sviluppo vengono presi in considerazione.

Quali aree potrebbero essere interessate da trasformazioni.

Quali conseguenze potrebbero derivare dalle diverse scelte in termini ambientali, economici, infrastrutturali e sociali.

Quali sono gli obiettivi dell’Amministrazione e quali le alternative possibili.

Solo dopo aver ricevuto queste informazioni è possibile esprimere un giudizio realmente consapevole.

La pluralità di pensiero, inoltre, non consiste semplicemente nel raccogliere tante risposte individuali. Richiede la possibilità di ascoltare e confrontare posizioni differenti: maggioranza, minoranza consiliare, associazioni, comitati, categorie economiche, professionisti e cittadini.

Un questionario, per sua natura, non può sostituire questo confronto.

Il PUG come strumento urbanistico e politico per il futuro di Sarmato

3. Il PUG: uno strumento urbanistico, ma anche politico

Qui riteniamo sia opportuno insistere su un concetto fondamentale.

Il PUG è innanzitutto uno strumento di pianificazione urbanistica e territoriale. Definisce gli indirizzi e le strategie attraverso cui un Comune governa le trasformazioni del proprio territorio, tutela le risorse ambientali, organizza gli insediamenti, orienta la mobilità e promuove lo sviluppo economico e sociale.

Ma è anche, inevitabilmente, uno strumento politico.

Non perché debba diventare oggetto di contrapposizione partitica, bensì perché attraverso le sue scelte si stabiliscono priorità, si distribuiscono opportunità, si individuano interessi pubblici da tutelare e si determina quale modello di comunità si intende costruire.

Decidere dove e come sviluppare il territorio, quali aree preservare, quali attività favorire, come organizzare i servizi e quali infrastrutture privilegiare significa compiere scelte che incidono direttamente sulla vita delle persone.

Il PUG, pertanto, non può essere considerato una semplice pratica affidata ai progettisti e agli uffici tecnici.

I progettisti devono garantire competenza, conoscenza e qualità delle soluzioni. Gli amministratori hanno la responsabilità degli indirizzi e delle decisioni. Ma la comunità deve avere la possibilità di conoscere, discutere e contribuire alla costruzione di quegli indirizzi.

Una precisazione istituzionale: il consenso dei cittadini e delle forze politiche non costituisce, in termini giuridici, un requisito di unanimità o un diritto di veto sul piano. Tuttavia, un consenso ampio e costruito attraverso il confronto rappresenta un obiettivo di qualità democratica e di responsabilità politica particolarmente importante per uno strumento destinato a incidere sul territorio per molti anni.

La valutazione del Comitato sul percorso partecipativo

4. Valutazione conclusiva Criterio Valutazione delle iniziative descritte Informazione Presente, ma ancora limitata nelle informazioni strategiche rese note Coinvolgimento dei cittadini Presente attraverso il questionario Confronto pubblico Non risulta documentato nelle iniziative descritte Confronto con le minoranze Non risulta documentato Coinvolgimento delle associazioni Non risulta documentato Pluralità delle posizioni Non è ancora dimostrata Partecipazione dei tecnici Prevista attraverso un incontro dedicato

Il nostro giudizio complessivo è il seguente:

Le iniziative annunciate dal Comune costituiscono un primo passo nella consultazione preliminare, ma, per quanto risulta dalle comunicazioni esaminate, non delineano ancora un percorso partecipativo sufficientemente articolato per una decisione di tale rilevanza; tale circostanza non può che tradursi in una valutazione estremamente negativa delle modalità attivate dall’amministrazione comunale.

Non è il questionario in sé a essere contestabile. È la sua eventuale pretesa di rappresentare, insieme a un incontro riservato ai tecnici, una risposta esaustiva all’esigenza di partecipazione della comunità.

La richiesta del Comitato Rinnoviamo Sarmato di organizzare incontri e dibattiti pubblici è quindi fondata sul piano democratico e pienamente coerente con lo spirito partecipativo della legislazione regionale ed essere accompagnata da una proposta concreta: un calendario di assemblee pubbliche, incontri tematici, momenti di confronto con i progettisti e restituzione pubblica dei contributi ricevuti a cura dell’Amministrazione Comunale.

Rinnoviamo Sarmato: “Il questionario non può sostituire il dibattito”

Il futuro urbanistico, ambientale, economico e sociale di Sarmato merita ben altra attenzione rispetto a quella che emerge dalle prime iniziative di comunicazione per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG).

Come ribadito la notizia pubblicata il 17 novembre sul quotidiano Libertà in relazione al percorso avviato dal Comune prevede, da una parte, un incontro riservato ai professionisti del settore tecnico (geometri, architetti e ingegneri) e, dall’altra, la distribuzione di un questionario attraverso il quale i cittadini potranno esprimere valutazioni sulla qualità della vita, sull’ambiente e sui luoghi del territorio che ritengono meritevoli di attenzione; riconosciamo l’utilità di entrambe le iniziative, ma riteniamo che siano assolutamente insufficienti a garantire un coinvolgimento adeguato della comunità su una questione di così grande rilevanza.

Un questionario può raccogliere opinioni, segnalazioni e suggerimenti. Non può, tuttavia, sostituire il confronto, il dibattito e la possibilità per i cittadini di conoscere e discutere le diverse prospettive di sviluppo del proprio paese.

Analogamente, il confronto con i professionisti è certamente importante, ma non può esaurire il momento di interlocuzione con la comunità. Il sapere tecnico è indispensabile per costruire un buon piano urbanistico, ma non può sostituire il contributo democratico e politico di chi quel territorio lo vive quotidianamente.

IL PUG NON È SOLTANTO UNO STRUMENTO TECNICO: È ANCHE UNO STRUMENTO POLITICO E DI SCELTA DEL FUTURO DELLA COMUNITÀ.

È necessario ricordare che il Piano Urbanistico Generale non è un semplice documento di carattere edilizio o amministrativo. È lo strumento attraverso il quale si definiscono le strategie di governo e trasformazione del territorio, si stabiliscono le priorità di sviluppo, si individuano le aree da tutelare e quelle da riqualificare, si orientano le scelte relative alla mobilità, all’ambiente, alle attività produttive, ai servizi e alla qualità della vita.

In altre parole, attraverso il PUG si decide quale Sarmato vogliamo consegnare alle future generazioni.

Sono scelte che non possono essere considerate esclusivamente tecniche, perché comportano valutazioni di carattere economico, ambientale, sociale e politico. Scelte che non possono essere delegate soltanto ai progettisti e agli amministratori, senza un confronto preventivo e approfondito con la popolazione.

La stessa legislazione regionale dell’Emilia-Romagna, con la Legge 24/2017, individua nella pubblicità e nella partecipazione dei cittadini principi fondamentali della formazione degli strumenti urbanistici. L’articolo 45 prevede inoltre momenti di presentazione pubblica del piano e contempla ulteriori forme di partecipazione, coinvolgendo anche associazioni, comitati e gruppi di cittadini.

Le sei richieste del Comitato Rinnoviamo Sarmato al Comune

Alla luce di queste considerazioni, il Comitato Rinnoviamo Sarmato ritiene indispensabile che l’Amministrazione comunale modifichi e ampli il percorso di coinvolgimento finora illustrato, assumendo alcuni impegni precisi:

Organizzare una serie di assemblee pubbliche, aperte a tutta la cittadinanza, nelle quali amministratori e progettisti illustrino le finalità, gli obiettivi e le prospettive del nuovo PUG. Promuovere dibattiti pubblici tematici, dedicati alle questioni più importanti per il futuro di Sarmato: sviluppo urbanistico, tutela del territorio agricolo, ambiente, mobilità, infrastrutture, attività produttive, servizi e qualità della vita. Coinvolgere tutte le rappresentanze istituzionali, comprese le forze di minoranza presenti in Consiglio comunale, affinché il percorso possa svilupparsi attraverso il confronto tra differenti sensibilità e proposte politiche. Garantire il coinvolgimento delle associazioni, dei comitati e delle realtà economiche e sociali del paese, riconoscendo loro il ruolo di interlocutori attivi nella costruzione delle strategie territoriali. Assicurare la massima trasparenza, rendendo accessibili ai cittadini gli elaborati conoscitivi, gli studi, le ipotesi progettuali e i documenti progressivamente predisposti dai tecnici incaricati. Prevedere momenti pubblici di restituzione, nei quali l’Amministrazione illustri quali contributi siano stati raccolti, come siano stati valutati e in quale misura abbiano trovato riscontro nelle scelte di pianificazione.

“Il futuro di Sarmato appartiene all’intera comunità”

Non chiediamo di rallentare il lavoro dei progettisti né di mettere in discussione la necessità di dotare Sarmato di un nuovo strumento urbanistico. Chiediamo che un percorso così importante venga affrontato con il necessario coinvolgimento della comunità.

Non si tratta di una formalità, ma di una questione di metodo e di responsabilità democratica.

Il PUG è destinato a condizionare lo sviluppo del nostro territorio per molti anni, con conseguenze che riguarderanno non soltanto gli attuali residenti, ma anche le generazioni future. Non può quindi essere il risultato di un confronto ristretto, né può essere presentato ai cittadini quando le scelte fondamentali saranno già state sostanzialmente definite.

Il futuro di Sarmato non appartiene soltanto a chi amministra oggi il Comune: appartiene all’intera comunità.

Per questo il Comitato Rinnoviamo Sarmato chiede all’Amministrazione comunale di aprire immediatamente una stagione di informazione, ascolto e confronto pubblico, nella convinzione che un buon PUG non debba essere soltanto tecnicamente valido, ma anche democraticamente condiviso.

Le decisioni sul territorio acquistano forza e credibilità quando nascono dal confronto e non dalla semplice raccolta di opinioni individuali.

Ci permettiamo pertanto di chiedere formalmente al Sindaco e all’Amministrazione di presentare un vero e proprio programma pubblico di partecipazione alla redazione del PUG, con date, argomenti, soggetti coinvolti e modalità di restituzione dei risultati.

Il territorio non è proprietà di un’Amministrazione: gli amministratori hanno il mandato di governarlo, non quello di sottrarre alla comunità il confronto sulle sue trasformazioni.

La competenza tecnica non sostituisce la rappresentanza democratica: progettisti e professionisti devono fornire le conoscenze necessarie, ma le scelte di indirizzo devono essere discusse pubblicamente.

Il consenso non si costruisce a posteriori: si costruisce prima, quando le alternative sono ancora aperte e i cittadini possono effettivamente incidere sulle decisioni.

Sarmato ha bisogno di partecipazione vera, non di una consultazione di facciata.