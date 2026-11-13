Condannato per rapina e altri reati, torna in Italia dopo dieci anni e viene bloccato: si aprono le porte del carcere

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 novembre, gli operatori della squadra Volante hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 30 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Controlli tra viale Dante, via Leonardo da Vinci e via Grandi

L’esecuzione della misura è scaturita grazie all’attività di prevenzione, garantita con i servizi di controllo del territorio predisposti nella zona compresa tra viale Dante Alighieri, via Leonardo da Vinci, via Da Noceto, via Ricci, via Grandi e le aree verdi limitrofe, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e spaccio segnalati dai residenti.

Via Grandi, tre giovani sotto un porticato: due identificati

Intorno alle ore 17:00, transitando in via Grandi, una pattuglia ha notato tre giovani stazionare sotto un porticato. Alla vista dell’auto di servizio, uno dei tre si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce, mentre gli altri due hanno tentato a loro volta di eludere il controllo.

Il tempestivo intervento degli operatori ha permesso di bloccare e identificare i due soggetti.

Il 30enne era stato espulso nel 2016 dopo una rapina in via Zago

Uno dei fermati, un 32enne con precedenti di polizia, risultava in regola con i documenti di soggiorno, il secondo giovane, invece, un 30enne di nazionalità albanese risultava irregolare e con a carico numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

Da appena maggiorenne l’arrestato aveva commesso una rapina aggravata su strada, in via Zago, insieme ad un gruppo di altri ragazzi, su cui aveva indagato la Squadra Mobile, per poi essere espulso come irregolare nel 2016, rimanendo fuori dal T.N. per ben 10 anni.

Rientrato da qualche mese in Italia, è stato subito rintracciato grazie ai nostri controlli accurati sul territorio.

L’ordine di carcerazione della Procura per i minorenni di Bologna

E’ stato pertanto accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti fotodattiloscopici e dalle verifiche effettuate, è emerso che a carico dell’uomo pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, in riferimento a reati commessi quando era minorenne e notificati in questa circostanza, considerato il suo allontanamento dall’Italia con la citata espulsione del 2016.

Trasferito alla Casa Circondariale di Piacenza

A seguito della compiuta identificazione, ottenuta anche grazie al passaporto successivamente consegnato dai familiari giunti in Questura, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.