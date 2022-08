Serie B – Simone Angelucci è il secondo acquisto della Bakery Piacenza

Bakery Piacenza è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Simone Angelucci, ala/guardia di 198 cm per 92 Kg. Il classe 98 si unisce agli uomini a disposizione di coach Del Re.

Angelucci cresce cestisticamente ad Empoli per poi trasferirsi e terminare il percorso con le giovanili a Pistoia dove, tra under 18 e prima squadra riesce piano piano a guadagnare minuti nel campionato senior. Nella stagione 16/17 raggiunge Bottegone Basket per assaggiare la Serie B e si fa subito valere con 21 minuti di media dal campo. Nella stagione successiva si sposta all’Unione Sportiva Campli Basket, qui continua a giocare con buoni minutaggi e grande presenza, in terra abruzzese Angelucci conquista i playoff di Serie B.

Conclusa l’esperienza a Campli firma per Giulianova. Con la società giallorossa porta a termine la sua stagione con una media di 10 punti a partita. Per la guardia toscana è dunque giunto il momento del grande salto, nel 2019 arriva la chiamata da San Severo, Angelucci è pronto a disputare il campionato di Serie A2. Nella stagione 20/21 la conferma dalla squadra pugliese, per Simone è ancora seconda serie nazionale alla corte di coach Lino Lardo. Angelucci nella passata stagione ha vestito la maglia blu arancio della Sangiorgese Basket.

Simone Zamboni

Angelucci sarà il nostro 4 titolare, abbiamo cercato un giocatore che fosse in linea con gli obiettivi della società. Simone è un giocatore giovane, molto versatile, ha già maturato esperienze in Serie B e ha ottimi margini di miglioramento, con noi potrà crescere ancora tanto. Benvenuto a Piacenza Simone!

Le parole di Simone Angelucci