Serie C – Blitz esterno dell’Italia Chef Piacenza: Francesco Francia si arrende 53-58

L’Italia Chef Piacenza espugna il Pala Venturi superando una delle squadre più quotate del girone, Francesco Francia, dopo una partita condotta per larghi tratti.

Dopo un avvio molto equilibrato, sono la tripla di Livelli e un canestro di Guaccio a segnare il primo break piacentino (11-16). 8 punti di Galli, in uscita dalla panchina, e l’energia di Guaccio fruttano il primo allungo significativo per gli ospiti (23-35 al 18’).

Le triple di Livelli e Massari all’inizio del terzo quarto alimentano ulteriormente il tentativo di fuga di Piacenza che al 25’ è a +14 (36-50). Francesco Francia non ci sta e ricuce prontamente il gap chiudendo la terza frazione a -8 (42-50).

Nell’ultimo quarto si inceppa improvvisamente l’attacco dell’Italia Chef e i padroni di casa ne approfittano firmando il sorpasso sul 53-52 a 3 minuti dalla sirena finale. La penetrazione di Livelli e la tripla di Bona a poco più di 1 minuto dal termine riportano Piacenza su un margine di sicurezza che consente a Massari e compagni di gestire al meglio i secondi finale resistendo agli ultimi assedi di Francia.

Finisce 53-58 per i biancorossi che conquistano due punti fondamentali contro una diretta concorrente per le prime posizioni in classifica. Nella prossima giornata i ragazzi di coach Maioli affronteranno Modena, capolista imbattuta del girone, tra le mura amiche del Pala San Lazzaro, sabato 7 novembre, alle ore 18:30.

FRANCESCO FRANCIA – ITALIA CHEF PIACENZA 53-58

(16-19, 10-19, 16-12, 11-8)

Tabellini: Galli 8, Pescatori 2, Lombardi 2, Bona 8, Livelli 12, Massari 6, Bassani 8, Rigoni 3, Guaccio 9, Fumi, Camara ne. All. Maioli, ass. all. Molinaroli