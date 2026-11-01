Volley, Serie D – Convincente vittoria per River Decalacque: 3-0 a Coop Parma

Convincente vittoria per le bianco-verdi del RIVER DECALACQUE che si impongono nella trasferta in terra ducale, con un rotondo 0-3 nei confronti della formazione dalla COOP PARMA e si portano, grazie al passo falso del S. C. PARMA, solitarie in testa alla classifica. Lo scorso anno queste due squadre si sono giocate a lungo i primi due posti del podio, mentre in questo campionato va detto che, mentre le piacentine hanno mantenuto l’ossatura della passata stagione, le parmensi hanno provveduto ad un profondo cambiamento del gruppo, inserendo parecchie giocatrici dal proprio settore giovanile.

Un’ottima prestazione corale per la formazione trebbiense che è riuscita a fare bottino pieno su un parquet tradizionalmente ostico. Mister Carbonetti ha giostrato a turno le ragazze a sua disposizione ricevendo da tutte buoni riscontri. Una menzione speciale stasera tocca alla baby del gruppo (Aurora Euclidi) che ha messo a segno ben 17 punti (frutto di 11 attacchi, 2 ace e 4 muri). Prossimo turno in programma venerdì 6 novembre al Palarebecchi quando riceveremo la visita della formazione piacentina del RM VOLLEY, reduce da due vittorie; partita da non sottovalutare.

POL. COOP PARMA 1964 PR – DECALACQUE RIVER PC 0-3

(13-25 19-25 16-25)

POLISPORTIVA COOP PARMA 1964 PR: Deacenco 1, Montacchini 2, Alinovi 1, Bertulessi, Cerioli, Maniscalco, Pascu 1, Quintavalle (L), Alò, Ghillani 1, Haruna 8, Spaggiari A. 9, Spaggiari V. 5, All. Gatti;

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 9, Viaroli (L1), Rocca S., Rocca B. 2, Boiardi 3, Basile 1, Pedrazzini 6, Cappellini 5, Euclidi 17, Molinaroli 3, Bersanetti (L2), Mozzi 3, Rolleri 6, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;