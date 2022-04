Serie C – Juventus U23-Piacenza si giocherà domenica 1 maggio alle 17:30. L’informativa sui biglietti

Piacenza Calcio informa che, come da comunicato della Lega Pro n. 292/DIV del 26 aprile 2022, la gara Juventus U23 – Piacenza Calcio, valevole per il primo turno play-off del girone, sarà disputata presso lo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria in data domenica 1 maggio con fischio d’inizio alle ore 17.30.

Si ricorda che il primo turno si giocherà in gara secca e che la squadra vincente avrà accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, avrà accesso al turno successivo la squadra meglio classificata al termine della regular season.

I biglietti

La società Juventus comunica che dalle ore 15:00 di mercoledì 27 aprile 2022 sarà attiva la prevendita dei biglietti per la gara Juventus U.23 – Piacenza in programma domenica primo maggio 2022 alle ore 17:30 presso lo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, valevole per il Primo Turno dei Play Off di Girone Serie C 2021/2022.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito ufficiale al seguente link

Il prezz

• Tribuna Centrale e Laterale € 10,00 + d.p;

• Tribuna Centrale e Laterale € 5,00 + d.p. ridotto;

• Curva Sud Ospiti “Baloncieri” € 10,00 + d.p.;

• Curva Sud Ospiti “Baloncieri” € 5,00 + d.p. ridotto.

Titoli ridotti per donne, under 20 e over 60.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria dello stadio Moccagatta. I tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di sabato 30 aprile 2022.

I tagliandi dei settori di Tribuna Centrale e Laterale potranno essere acquistati fino alle ore 17:30 di domenica primo maggio 2022 esclusivamente sul sito ufficiale al seguente link.