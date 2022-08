Serie C – Piacenza calcio, il 6 agosto l’amichevole con l’Albinoleffe e poi la “cena biancorossa”

Piacenza Calcio comunica che in data 6 agosto 2021 andrà in scena la quarta amichevole ufficiale della squadra di mister Scalise. I biancorossi affronteranno l’Unione Calcio Albinoleffe presso il centro sportivo di Lugagnano Val d’Arda in Via Arda 3. Il fischio d’inizio della gara è fissato per le ore 17.30.

La partita sarà disputata a porte aperte. I biglietti saranno acquistabili direttamente al campo sportivo di Lugagnano. Il costo del titolo d’accesso sarà di 5 euro.Le richieste di accredito, aventi in allegato nome, cognome, testata di appartenenza e documento d’identità, dovranno essere inviate all’indirizzo: ufficio.stampa@piacenzacalcio.it.

Inoltre, la società è lieta di annunciare che, in seguito alla sfida amichevole, si terrà la “Cena Biancorossa”, un altro momento di condivisione ed unione tra la squadra e i tifosi presenti, sulla lunghezza d’onda di quanto avvenuto nello scorso fine settimana a Gossolengo.

I supporters biancorossi avranno la possibilità di cenare insieme ai giocatori e allo staff del Piacenza Calcio e di mostrare il loro calore, forza e supporto alla squadra. Per partecipare sarà necessario prenotare la cena, il cui costo partirà da 10 euro, entro venerdì 5 luglio alle ore 14.00.

Per le prenotazioni telefonare al numero 0523891773 tra le ore 8.30 e le ore 20.00. La società cogli l’occasione per ringraziare l’Unione Sportiva Dilettantistica Lugagnanese per l’ospitalità e la collaborazione.