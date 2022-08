Rugby – La stagione dei Lyons: Top10 il 1° ottobre, Coppa Italia dal 17 settembre

Il 1° ottobre è la data deliberata dal Consiglio Federale FIR per il calcio d’inizio del Peroni TOP10, il massimo campionato nazionale maschile che assegnerà il Titolo Tricolore nella Finale del 27 maggio 2023, in gara unica in campo neutro.

Invariata la formula, con girone all’italiana da dieci squadre, gare di andata e ritorno tra le partecipanti e accesso alle semifinali per le prime quattro classificate al termine della stagione regolare e sfida per il Titolo tra le vincenti del doppio confronto di semifinale.

Retrocessione nella Serie A 2023/24 per la decima e ultima classificata.

Le dieci Società aventi diritto alla partecipazione al Peroni TOP10 prenderanno parte, a partire dal 17 di settembre, anche alla Coppa Italia 2022/23: due gironi da cinque con gare di sola andata e accesso diretto alla Finale dell’8 aprile per le due prime classificate.

Società partecipanti

Sitav Rugby Lyons

HBS Colorno

Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby

Itinera Torino Universitaria Rugby

Transvecta Rugby Calvisano

Rugby Viadana 1970

Petrarca Rugby

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

Mogliano Veneto Rugby

Peroni TOP10

Inizio: sabato 1° ottobre 2022

Termine: sabato 27 maggio 2023

Retrocessioni in Serie A: una

Formula

Dieci partecipanti, girone unico all’italiana con partite di andata e ritorno. Le prime quattro classificate accedono alle Semifinali con formula di andata (6/7 maggio) e ritorno (13/14 maggio) secondo il seguente schema:

4° classificata v 1° classificata

3° classificata v 2° classificata

Finale

Sabato 27 maggio tra le vincenti del doppio turno di semifinale. La vincente è Campione d’Italia Maschile 2022/23.

Coppa Italia

Inizio: sabato 17 settembre

Termine: sabato 8 aprile

Formula: dieci squadre partecipanti suddivise in due gironi composti da 5 squadre ciascuno; formula all’italiana con gare di sola andata tra le squadre di ciascun girone. Ogni squadra disputerà due gare in casa e due in trasferta (17, 24 settembre; 4, 11, 26 febbraio)

Girone 1

Petrarca Rugby

Transvecta Rugby Calvisano

HBS Colorno

Mogliano Veneto Rugby

Itinera Torino Universitaria Rugby

Girone 2

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby

Sitav Rugby Lyons

Rugby Viadana 1970

Finale: sabato 8 aprile tra le prime classificate di ciascun girone in gara unica e campo neutro. La vincente si aggiudica la Coppa Italia 2022/23.