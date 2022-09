Sfilano gli ultras della Curva Nord: “Che la nostra grinta sia stimolo di fronte a criminalità e degrado, piacentini non abbiate paura” – FOTO e VIDEO

“La pazienza della gente di Piacenza è finita. Ogni giorno episodi di degrado e inciviltà nella nostra amata Piacenza. Sentire la nostra gente, dai ragazzi fino agli anziani, dire: “Ho paura ad uscire di casa” è un enorme problema che a noi distrugge il cuore. Non siamo stati mai abituati a girarci dall’altra parte di fronte ai problemi e quindi vogliamo dare una grossa mano a tutta la nostra gente. Vogliamo far capire ai Piacentini che non sono soli e che non devono avere paura di nulla”.

Con queste parole gli ultras della Curva Nord del Piacenza Calcio hanno sfilato ieri sera per le vie del centro storico. Un modo per far sentire la propria vicinanza a quelle persone che negli ultimi giorni sono rimaste vittime di aggressioni e violenze.

“Siam sicuri che la nostra grinta può essere un faro e uno stimolo per tanti. Alcune volte le persone han solo bisogno di essere certi di avere qualcuno a fianco, e NOI CI SIAMO”.