“In 500 tra Cortemaggiore e il castello di San Pietro In Cerro”, tutto pronto per il raduno del 29 marzo

Il FIAT 500 Club Italia organizza con il Coordinamento di Piacenza in collaborazione con il Comune di Cortemaggiore e con il patrocinio della Provincia di Piacenza e dei Comuni di Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Fiorenzuola d’ Arda e Carpaneto Piacentino in data 29 marzo 2026 il Raduno di Fiat 500 denominato “In 500 tra Cortemaggiore e il Castello di San Pietro in Cerro”.

La manifestazione è a scopo solidale e parte del ricavato verrà devoluto al Comitato di Piacenza per UNICEF, all’A.N.G.S.A. (Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo) Comitato di Piacenza e all’ Asilo Infantile Giuseppe Verdi di Cortemaggiore. Nella mattinata saranno allestiti i banchetti del Comitato UNICEF e dell’A.N.G.S.A.

Il programma

Ore 8.00 ritrovo in Piazza Patrioti per parcheggio, iscrizione, consegna welcome bag e colazione nei bar del centro.

Ore 10.00 saluti alle Autorità presenti ed ai partecipanti.

Ore 10.15 partenza per la visita guidata al castello di San Pietro in Cerro.

Ore 10.30 arrivo con parcheggio delle auto nei cortili interni a noi riservati.

Ore 10.45 inizio visite guidate.

Ore 12.30 partenza per il giro turistico per raggiungere il Ristorante “Il Lupo” a Ciriano di Carpaneto.

Ore 13.00 arrivo al Ristorante.

Ore 15.30 estrazione dei gadget gentilmente offerti dagli sponsor e saluti a tutti i partecipanti.

Colazione e visita al Castello sono per il conducente ed un passeggero.

La partecipazione è riservata ai Soci del Fiat 500 Club Italia. Saranno ammesse al raduno esclusivamente FIAT 500 prodotte dal 1957 al 1977.

Vetture ammesse 100 numero massimo posti al ristorante 180. Raggiunta la capienza massima ci si potrà iscrivere solo al raduno.

Durante il raduno sarà garantito il soccorso stradale grazie a Bottazzi Autoservice.

Le vetture devono essere in regola con il Codice della Strada.

Per la miglior riuscita del raduno, visto il cambio dell’ora da solare a legale, è necessaria la massima puntualità.

All’iscrizione i Soci dovranno presentare la tessera o la ricevuta del pagamento per il rinnovo della stessa, relativa all’anno in corso.

Il raduno si svolgerà in qualsiasi condizione meteo.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 del 27 marzo 2026.

Info e prenotazioni: Lorenzo Achilli 3388128562 Sergio Ramoscelli 3339768500.

