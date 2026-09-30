Fiorenzuola, 21enne sola e spaventata alla stazione in piena notte: accolta in caserma dai carabinieri

Una 21enne originaria di Lecco assistita nella notte dal Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda (PC). Disorientata in una città che non conosceva, è stata accolta in caserma fino all’arrivo di un amico da Milano.

Era arrivata a Fiorenzuola d’Arda (PC) con l’ultimo treno utile per raggiungere un’amica, ma una volta scesa non era più riuscita a contattarla.

Senza conoscere il suo indirizzo e non essendo mai stata in città, la ragazza si è fatta prendere dal panico, scoppiando in lacrime.

A darle assistenza è intervenuto un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda (PC), che l’ha accompagnata in caserma, offrendole un luogo sicuro nel quale attendere l’arrivo di un amico di fiducia.

Arriva a Fiorenzuola per incontrare un’amica, ma non riesce più a contattarla

L’episodio è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 settembre.

La giovane, una 21enne originaria di Lecco, aveva raggiunto Fiorenzuola per incontrare un’amica del posto, che le aveva pagato il biglietto ferroviario. All’arrivo, tuttavia, l’amica non rispondeva ai suoi tentativi di contatto.

Non conoscendone l’indirizzo di residenza e non avendo familiarità con il luogo, la 21enne si è ritrovata sola e senza sapere dove andare.

La segnalazione ai carabinieri e l’intervento del Radiomobile

Intorno alle 23:30, un amico della ragazza ha segnalato ai carabinieri la situazione di difficoltà: la giovane si trovava nei pressi della stazione ferroviaria, impaurita e in lacrime.

L’uomo si era messo in viaggio da Milano per raggiungerla. Nel frattempo la Centrale Operativa ha disposto l’invio di un equipaggio del Radiomobile.

I militari hanno raggiunto la ragazza e, con attenzione al suo stato di agitazione, le hanno prestato assistenza, accompagnandola in caserma per consentirle di attendere in un ambiente protetto.

La 21enne accolta in caserma fino all’arrivo dell’amico

La disponibilità e la presenza rassicurante dei carabinieri hanno dato alla giovane un punto di riferimento concreto in un momento di forte disorientamento.

La 21enne è rimasta in caserma fino all’arrivo dell’amico, giunto da Milano per prenderla.

Un’attenzione dell’equipaggio del Radiomobile tradotta, in questa occasione, in un aiuto semplice e concreto: non lasciare sola una ragazza impaurita e accoglierla al sicuro fino all’arrivo di una persona di fiducia.