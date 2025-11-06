L’app YouPol “colpisce” ancora, cittadini segnalano e la polizia interviene: spacciatore colto in flagrante e arrestato – FOTO

Nella giornata di ieri, al culmine di un lungo appostamento, la Polizia di Stato di Piacenza ha arrestato un altro spacciatore, individuato grazie alle segnalazioni dei cittadini attraverso l’App YOUPOL.

Nel primo pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile ha infatti tratto in arresto in via Crotti un cittadino tunisino per detenzione e spaccio di cocaina e hashish, segnalato dalla cittadinanza a mezzo App.

Dopo un’attenta attività di osservazione, i poliziotti sono intervenuti dopo una cessione di sostanza, procedendo al controllo dello spacciatore L’uomo ha tentato la fuga ma gli operatori lo hanno bloccato.

Perquisito, lo hanno trovato in possesso di complessivi 7,74 grammi di cocaina, già divisa in 13 dosi, di 54,21 g di hashish, nonché di 425 euro.

Il soggetto, un tunisino classe 1997, senza fissa dimora, irregolare sul territorio e con precedenti anche specifici commessi in altre Province, è finito in manette per spaccio di stupefacenti. Inoltre lo hanno denunciato in stato di libertà per aver fornito false generalità ai poliziotti.

Anche questo ennesimo arresto è stato possibile solo grazie alla collaborazione tra i cittadini e la Polizia. Nella medesima via, solo la settimana scorsa la polizia ha sequestrato a carico di ignoti più di 30 grammi di cocaina divisi in circa 50 dosi, nascosti in un cespuglio e segnalati mediante App YOUPOL. Sul punto, proseguono quindi le indagini per confermare che fossero anche tali dosi riconducibili al pusher, atteso che anche il confezionamento era il medesimo.

