Arti Marziali – Si alza il sipario sulla stagione 2025/2026 della squadra di Muay Thai della Yama Arashi

Si avvicina l’esordio stagionale della squadra di Muay Thai della Yama Arashi, che farà il debutto 2025/2026 tra due fine settimana nel Monza Fighting Day. La ripresa degli allenamenti a settembre ha dato il la alla nuova avventura. Nella scuola piacentina si tengono due corsi di Muay Thai, uno dedicato ai giovani e uno agli adulti, tutte le lezioni sono dirette dall’insegnante Tommaso Ferrari, che così come il tecnico Gianfranco Rizzi si è formato con il maestro Davide Carlot, pioniere nello studio e nella promozione di questa antica arte marziale.

Gli allenamenti degli atleti agonisti sono a cura di vari insegnanti, non solo i già citati Rizzi e Ferrari ma da quest’anno anche Alex Iliev, Emanuela Amisani che ha all’attivo una quindicina di match di Muay thai disputati in Thailandia, Dario Grasselli, e Naim Louhili hanno iniziato a dare un fattivo contributo alla crescita del team.

La rosa è composta dai giovani Aaron Zanetti, Edoardo Ferrari, Riccardo De Pasquale, Simone Strefi e dai senior Marlon Montufar, Marcello Tassi, Edis Muharemovic, Emanuele Grassi, Lorenzo Lazzari e Luigi De Pasquale.

Le parole del direttore tecnico Gianfranco Rizzi

“Nella programmazione del 2026 la Yama Arashi investe non solo nel kickboxing, disciplina in cui eccelle ormai da decennia, ma anche sulle squadre agonistiche di altre discipline come il Karate Shotokan, il Brazilian Jiu Jitsu, il K1 e per l’appunto la squadra di Muay Thai. Sono convinto che questa splendida arte marziale potrà dare grandi soddisfazioni alla nostra società”.

