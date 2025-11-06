Scherma – Josè Manuel Vilanova (Pettorelli) sul podio al Trofeo d’Autunno a Monza

Ottimi risultati per il Circolo “Pettorelli” al Trofeo d’Autunno a Monza, classica brianzola della prima parte della stagione.

Nel torneo assoluto di spada maschile, medaglia di bronzo per lo spagnolo Josè Manuel Vilanova, classe 2001 al suo secondo anno a Piacenza. L’atleta di Valencia tesserato per il Pettorelli ha superato una folta concorrenza (119 partecipanti), continuando a mostrare progressi tecnici. Dopo un girone immacolato (solo vittorie), Josè Manuel ha iniziato la cavalcata trionfane nell’eliminazione diretta, dove il percorso si è interrotto in semifinale per mano di Francesco Uberti (Marchesa Torino). Il torneo è servito anche a qualche ragazzo del vivaio biancorosso per maturare esperienza preziosa.

Nell’analoga competizione femminile, bel settimo posto per Camilla Parenti (classe 2007), in luce in una categoria con 57 partecipanti. Cinque vittorie e una sconfitta il suo bilancio positivo nel girone che le ha garantito la quattordicesima testa di serie. Nel percorso a eliminazione diretta, spicca il 15-13 negli ottavi contro Francesca Barera (Giardino Milano), testa di serie numero 3, mentre nei quarti è arrivato lo stop contro un’altra meneghina, Claudia Accardi (9-15), poi vincitrice del torneo. Infine, nella spada maschile under 14, ottavo posto per Alexis Trivini Bellini su 47 partecipanti.

“E’ stato un appuntamento che i nostri atleti hanno sfruttato per affinare la forma in vista dei prossimi appuntamenti. Nel week end saremo protagonisti a Brindisi nel circuito europeo Under 23 con Tommaso Bonelli, mentre il 15 novembre Camilla Parenti e Irene Cecchet parteciperanno alla gara satellite di Coppa del Mondo a Losanna”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy