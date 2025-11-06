Scherma – Josè Manuel Vilanova (Pettorelli) sul podio al Trofeo d’Autunno a Monza

6 Novembre 2025
Ottimi risultati per il Circolo “Pettorelli” al Trofeo d’Autunno a Monza, classica brianzola della prima parte della stagione. 

Nel torneo assoluto di spada maschile, medaglia di bronzo per lo spagnolo Josè Manuel Vilanova,  classe 2001 al suo secondo anno a Piacenza. L’atleta di Valencia tesserato per il Pettorelli ha superato una folta concorrenza (119 partecipanti), continuando a mostrare progressi tecnici. Dopo un girone immacolato (solo vittorie), Josè Manuel ha iniziato la cavalcata trionfane nell’eliminazione diretta, dove il percorso si è interrotto in semifinale per mano di Francesco Uberti (Marchesa Torino). Il torneo è servito anche a qualche ragazzo del vivaio biancorosso per maturare esperienza preziosa.

Nell’analoga competizione femminile, bel settimo posto per Camilla Parenti (classe 2007), in luce in una categoria con 57 partecipanti. Cinque vittorie e una sconfitta il suo bilancio positivo nel girone che le ha garantito la quattordicesima testa di serie.  Nel percorso a eliminazione diretta, spicca il 15-13 negli ottavi contro Francesca Barera (Giardino Milano), testa di serie numero 3, mentre nei quarti è arrivato lo stop contro un’altra meneghina, Claudia Accardi (9-15), poi vincitrice del torneo. Infine, nella spada maschile under 14, ottavo posto per Alexis Trivini Bellini su 47 partecipanti.

Il commento del presidente Alessandro Bossalini

“E’ stato un appuntamento che i nostri atleti hanno sfruttato per affinare la forma in vista dei prossimi appuntamenti. Nel week end saremo protagonisti a Brindisi nel circuito europeo  Under 23 con Tommaso Bonelli, mentre il 15 novembre Camilla Parenti e Irene Cecchet parteciperanno alla gara satellite di Coppa del Mondo a Losanna”.

