Tenta di rubare l’incasso e spintona la titolare per fuggire, rapina a Borgonovo e indagini in corso

Con ogni probabilità l’intenzione era di commettere un furto con destrezza, ma il colpo ha assunto in pochi istanti i contorni di una ben più grave rapina. I fatti sono accaduti a Borgonovo.

Un uomo è entrato all’interno della boutique di una parrucchiera, approfittando dell’assenza della titolare. La proprietaria, infatti, in quel momento era nel retrobottega e probabilmente il malvivente ha deciso di intervenire proprio notando il negozio sguarnito.

E’ così entrato e cercando di non far rumore ha aperto il registratore di cassa prelevando circa mille euro in contanti. Ha provocato però alcuni rumori che hanno attirato l’attenzione della titolare. Quest’ultima, sorprendendo il ladro, ha tentato di fermarlo. Il malvivente, di tutta risposta, ha spintonato la donna per poi guadagnare la fuga. Indagini sono in corso.

