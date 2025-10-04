Travolto dall’acqua bollente, ustionato un bimbo di undici anni

Travolto da una pentola di acqua bollente, ustionato bimbi di 11 anni. I fatti sono accaduti questa mattina in zona Farnesiana. Non è chiara la dinamica degli eventi, il bimbo però avrebbe urtato un contenitore pieno di acqua bollente, la quale lo avrebbe investito causandogli gravi ustioni sulla parte alta del corpo. Sul posto è intervenuto il 118. I sanitari hanno prestato le prime cure del caso per poi allertare l’eliambulanza. L’elicottero ha condotto il piccolo al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Nonostante le lesioni, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

