Sport e solidarietà con il Church Event, appassionati da tutto il mondo per una giornata dalle intense emozioni – AUDIO, FOTO e VIDEO

Un enorme successo condito da emozioni davvero intense per la grande manifestazione Church Event. Una due giorni all’insegna dello sport e della beneficienza iniziata questa mattina nella suggestiva cornice della ex chiesa di Sant’Agostino. In occasione dei 25 anni di Progetto Vita, il Church Event 2023 è stato il primo cardioprotetto.

Una giornata all’insegna della solidarietà perché i fondi raccolti serviranno per curare William , un bimbo affetto da tumore e che viene attualmente supportato dall’associazione “I corsari della maratona”.

Un evento seguito in diretta da Radio Sound che ha accompagnato la mattinata.

“Una giornata sudata dopo due anni di stop, una giornata di emozioni, di sport e di sound nella nostra Piacenza. Oggi sono presenti atleti da tutto il mondo: dalla Polonia, dalla Svizzera, dall’Argentina, siamo ripartiti alla grande. Siamo una community che crede nello sport, nell’amicizia e nella beneficienza, una community che crede nei valori di una volta”, commenta Davide Poggi, tra gli organizzatori.

“E’ da pelle d’oca, una delle manifestazioni più importanti di groupcycling in Italia e sono arrivati atleti anche dall’estero: c’è un’energia bellissima. Anche perché la giornata è dedicata a William, questo bimbo malato di tumore”, commenta Antonio Garofalo, organizzatore dell’evento.

La testimonianza di Carlo Calcagni

Church Event continua anche domani con tante iniziative di carattere culturale e sportivo. Per esempio si terrà la presentazione del libro “Pedalando su un fil d’acciaio” del colonnello Carlo Calcagni. Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito, dal 2002 è costretto ad un quotidiano calvario di dolorose terapie dalle numerose e gravissime patologie invalidanti causate dai metalli pesanti inalati durante i servizi di recupero di feriti civili e militari che aveva effettuato nel 1996, come pilota elicotterista, durante la missione di pace in Bosnia-Erzegovina.

“E’ bellissimo essere qui, vivere questo clima e il calore di questo ambiente in questa cornice straordinaria, nella chiesa di Sant’Agostino. Una giornata che si può riassumere con le lacrime e il sudore che prima si sono mescolate, in occasione di quelle immagini che sono state trasmesse e che hanno raccontato la mia storia, un’emozione fortissima e da pelle d’oca. Che poi la mia lotta è un po’ la lotta di tutti: una lotta per vincere le proprie sfide superando le proprie paure con tanta forza e coraggio. Io rappresento al meglio questa lotta e sono la dimostrazione di come si possa vivere bene nonostante una malattia terribile e degenerativa come la mia”, commenta Calcagni.

Volti (molto) noti del ciclismo

Non poteva mancare la campionessa di ciclismo Giorgia Bronzini: “Sono emozionata, è uno degli eventi più spettacolari ed emozionanti che Piacenza possa offrire. Oggi ero libera dagli impegni e sono corsa qui, non potevo mancare. Questo tipo di disciplina è un’ottima alternativa al ciclismo classico, su strada: soprattutto nei mesi invernali ti da la possibilità di allenarti in sicurezza, quindi anche per chi pratica ciclismo su strada questa è davvero una validissima alternativa”.

Altro volto molto noto del ciclismo è Ivan Migliorini, molto legato a Marco Pantani: “Marco ti faceva venire voglia di allenarti, certo, ma soprattutto ti faceva emozionare. Incredibile quanto un uomo che pedala ti possa emozionare così, ma lui era questo”.

Migliorini è un super master, un istruttore di groupcycling: “Si va oltre a quello che è l’aspetto prettamente fisico, il groupcycling ti regala momenti di introspezione, da la possibilità di ritrovare sé stessi in un certo senso e la musica in questo è di grande aiuto. E’ uno sport che consiglio a tutti: importante mettersi nelle mani di un istruttore competente, quello certo”.

Domenica 2 aprile

La domenica si apre alle 9 con Bagni di Gong, vibrazioni che aiutano a ritrovare se stessi favorendo un profondo stato di piacere interiore. A seguire Yoga con Mara. Per tutta la mattina si alterneranno momenti di fitness, lezioni di judo e kick-boxing, esibizioni della scuola di danza Step by Step con Laura del Bigio. Spazio poi anche alla cultura con la presentazione dei libri “Pedalando su un fil d’acciaio” del colonnello Carlo Calcagni e “Don’t walk in vain” di Fabrizio Decio. Alle 12,15 esibizione dello Spirit Gospel Choir, mentre alle 16 si riprende con combattimenti di boxe e kick-boxing con atleti della Pro Fighting Piacenza e a seguire buffet finale organizzato da “The Butcher”. Durante il giorno screening visivo gratuito dedicato agli sportivi a cura del Centro Diagnostico Rocca.

