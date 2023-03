Il redattore de “Il Giornale” Stefano Zurlo a Piacenza il 15 marzo. Nell’incontro, organizzato dal gruppo locale di Forza Italia e che avrà inizio alle ore 17 30, l’ospite presenterà i contenuti e gli spunti dei suoi diversi libri, con particolare riferimento al tema della giustizia e della mala-giustizia, su cui ha compiuto diverse analisi, così come, di recente, sul “pittoresco” personaggio di Vanna Marchi.

Nella splendida location della Galleria d’Arte “Rosso Tiziano” di via Taverna, Forza Italia Piacenza si pone l’obiettivo di dar luce e rilievo ai problemi vari che affliggono gli Italiani e che spesso vengono oscurati, i fatti sociali che fanno la differenza per la politica e l’inquadratura da parte dei media: sarà il primo incontro di una serie, in quanto il Partito ha la volontà di affrontare temi considerati scomodi o problematiche che purtroppo non vengono risolte, nonostante il passare del tempo e dei Governi.

In questo primo incontro si parlerà della Giustizia Italia, delle sue leggi, dell’impianto normativo e dei magistrati, argomento che torna a far parlare di sé solo per gravi fatti di cronaca, ingiustizie o grazie a indagini da parte di giornalisti, quale Stefano Zurlo, ospite della serata.

L’incontro con Stefano Zurlo vedrà un’interazione fra le tre componenti di Forza Italia, gestione del partito a PC ed E/R – con l’intervento del Coordinatore piacentino Gabriele Girometta e della Capogruppo in Regione Valentina Castaldini -, gruppo “Azzurro Donna”, con Isabella Martini, che intervisterà l’ospite insieme con l’Avv.Ascanio Sforza Fogliani, “Seniores” piacentini e regionali, da PC (Paola Pizzelli e Maurizio Dossena) e dalla regione in webinar, col saluto on line da parte della coordinatrice Gabriella Pezzuto da Rimini.