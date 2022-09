Storie dal Mercato Europeo, il fiorista che “tiene viva” la licenza del nonno ottenuta nel 1937 – AUDIO

Quando si dice portare avanti le tradizioni di famiglia. E’ il caso del signor Provini dell’azienda Provini Fiori di Piacenza, titolare di un negozio in via Via Labadini 18. Ebbene il signor Provini si trova per la prima volta al Mercato Europeo e sta ancora tenendo viva la licenza ottenuta per primo da suo nonno nel 1937. Una tradizione che si basa sulla passione e su una profonda conoscenza delle piante. Basta dare un’occhiata al suo banco per rendersene conto: “Erbe aromatiche, rose, eriche, orchidee, ciclamini, abbiamo di tutto”, spiega.

“Se vogliamo acquistare un fiore che possa vivere a lungo senza dubbio dobbiamo puntare sul ciclamino: è un fiore autunnale che fiorisce fino al mese di maggio, poi durante l’estate, se posizionato all’ombra, va in letargo per fare una seconda fioritura di nuovo in autunno. Abbiamo anche delle ortensie straordinarie, che sono perenni, e in questo periodo è davvero difficile trovarle”.

Restando in tema di eccellenze italiane ecco Ghibli Fashion Shoes, con la titolare Rossella: “Un prodotto italiano e toscano per quanto riguarda la pelle, nella fattispecie il cuoio, e noi veniamo proprio dalla terra del cuoio”.