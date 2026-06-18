Storie di Confesercenti fa tappa a Borgonovo, il Presidente dell’Associazione dei Commercianti:  “Nati nel 2024 contiamo 90 associati” – AUDIO

Storie di Confesercenti fa tappa a Borgonovo, il Presidente dell’Associazione dei Commercianti del paese: “Nati nel 2024 contiamo 90 associati“. Il Direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli ha incontrato Denis Bricchi e la chiacchierata è iniziata parlando delle motivazioni che hanno portato alla nascita di questa realtà della Val Tidone.

La spinta maggiore ce l’ha data l’amministrazione comunale in quanto aveva bisogno di un unico soggetto con cui dialogare invece di farlo con i singoli commercianti. Quindi grazie alla loro spinta abbiamo costituito questo comitato con sette soci fondatori e da lì poi siamo partiti subito. Ad oggi contiamo una novantina di associati.

L’attività dell’associazione è iniziata nel dicembre 2024 con le luminarie natalizie del paese. Poi a fine anno è stata organizzata la “Babbo Run” per riunire i più piccoli e anche le varie realtà commerciali di Borgonovo. Invece nel 2025 sono partite altre iniziative con il paese cardio protetto.

Ogni associazione ha portato un progetto, poi dopo una votazione democratica si è optato per l’installazione di nuovi defibrillatori su tutto il comune. In particolare le associazioni si sono fatte promotrici per raccogliere i fondi. Noi come associazione abbiamo fatto una festa nell’area dell’ex monastero.

Il 20 giugno ci sarà la Festa del Gigi per la prima volta a Borgonovo. Un appuntamento storico della Val Tidone e quest’anno abbiamo l’onore e l’onere di dare l’inizio alla danze all’evento che poi sarà a Pianello il 22 agosto. La festa a Borgonovo il 20 giugno partirà alle 19 con gli stand gastronomici e speriamo che vada tutto bene che il tempo ci aiuti.

Borgonovo ha un’anima commerciale importante

Devo dire che pur essendo un paesino piccolo perché siamo poco più di 8 mila abitanti, praticamente abbiamo di tutto si va dall’abbigliamento, la cartoleria e il piccolo negozio di alimentari. Inoltre abbiamo anche delle realtà importanti come un’azienda molto grossa che fa pasta fresca con distribuzione quasi industriale. Comunque quando si viene a Borgonovo si trova tutto, quindi l’invito è di venire a trovarci.

Il nonno di Denis Bricchi aveva la salumeria proprio in centro a Borgonovo, quindi il suo sogno è di veder aprire un’attività commerciale ogni volta che qualcuno decidere di chiudere per anzianità e per fare altro nella vita.

I giovani devono cominciare a capire che avere un’attività porta a doveri ma anche a tante soddisfazioni. In paesi anche più piccoli capita che qualcuno, così di punto in bianco, apre un esercizio commerciale e poi diventa un punto di ritrovo anche per le persone più anziane. Infatti ora il problema della solitudine è molto sentito e il negozio di vicinato diventa un punto di riferimento come avveniva tanti anni fa. Servono giovani con voglia di fare.

Storie di Confesercenti fa tappa a Borgonovo

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