Crisi Realco, nuova asta a fine luglio. Ugl: “Attesa per capire quante chance avranno i negozi piacentini”

18 Giugno 2026 Redazione FG Economia
Crisi Sigma, Pascai di Cgil sulla chiusura temporanea di 4 supermercati: “Piacenza la più colpita, nulla di certo su una riapertura” - AUDIO 
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Dopo l’insuccesso dell’asta del 10 giugno scorso andata deserta è stato depositato l’11 giugno il piano concordatario, il bando atteso tra il 20 e il 28 giugno, la nuova sta a fine luglio. Questo in sintesi l’incontro avvenuto il 17/06/2026, promosso dalla Regione Emilia Romagna in merito alla procedura di concordato del gruppo Realco, con le parti sociali ed i rappresentanti per gruppo. Lo annuncia il sindacato UGL.

“Non è dato sapere se i 4 negozi di Piacenza: Sigma Borgofaxhall, Sigma Farnesiana e Sigma Le Cupole a Castel San Giovanni siano ricompresi nel lotto 2 che verosimilmente ha più chance di attirare interesse in fase di asta. C’è poi in ambito Piacenza il discount Ecu di Viale Dante. Ugl Terziario segue con attenzione la vertenza, con focus sulla tutela occupazionale a Piacenza e sulla tutela di tutti i lavoratori coinvolti”.

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