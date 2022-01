Superlega – Epifania in campo per la Gas Sales Piacenza, Scanferla: “Con Milano vogliamo continuare a vincere”

Terza giornata di ritorno per Gas Sales Piacenza il giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2022, alle ore 16.00 nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta RAI SPORT e Volleyball World) con Allianz Milano. Domenica i biancorossi sono tornati in campo vincendo con Monza. Decisiva la prova di Recine e la prestazione corale in casa, frutto di due set vinti con personalità e di un terzo parziale conquistato con tenacia e resistenza ai vantaggi.

I tre punti contro una rivale diretta sono valsi il sorpasso al quinto posto nei confronti del collettivo brianzolo. I meneghini sono reduci dalla vittoria sofferta al tie break sul campo di Taranto nel recupero della 13a giornata. Risultato che ha consegnato 2 punti al sestetto lombardo, ora ottavo con dei match da recuperare (settimo a fine girone di andata) e destinato alla spedizione a Civitanova nei Quarti di Del Monte Coppa Italia.

A presentare il match Leonardo Scanferla, Libero Gas Sales Piacenza

“La vittoria con Monza ci ha dato tanta forza, perché venivamo da un periodo in cui non si giocava a causa del Covid. Monza è una squadra ostica nonostante l’assenza di Grozer. Noi siamo stati bravi a chiudere la partita in tre set e adesso ci aspetta Milano. All’andata con loro abbiamo vinto in casa e vogliamo continuare ad essere vicini alle big. Giocheremo tutti ogni tre giorni e sarà difficile da gestire mentalmente, ma abbiamo voglia di scendere in campo e affrontare i nostri avversari e proseguire con questa striscia positiva di vittorie”.

Precedenti

2 successi Allianz Milano, 3 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Ex

Alessandro Tondo a Milano dal 2016/17 al 2018/19.

A caccia di record

In Regular Season: Yuki Ishikawa – 2 muri vincenti ai 100 (Allianz Milano); Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Francesco Recine – 2 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Jean Patry – 6 punti ai 1000; Matteo Piano – 5 punti ai 1900 (Allianz Milano); Edoardo Caneschi – 2 punti agli 800, Maxwell Philip Holt – 4 battute vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).