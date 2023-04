Tamponamento a catena sulla via Emilia a Montale, quattro feriti. Sono due vetture e un’autocisterna le protagoniste del tamponamento avvenuto questo pomeriggio lungo la via Emilia Parmense all’altezza di Montale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto al pronto soccorso quattro persone. Fortunatamente nessuna di loro si trova in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e la polizia locale per i rilievi del caso.