Michael Stipe a Piacenza – Il pranzo della domenica ha sempre il suo fascino, se poi a tavola ci sono specialità piacentine annaffiate dal miglior vino del nostro territorio deve essere stata una scelta facile da fare, anche per una grande star come Michael Stipe.

Per i più distratti si tratta del leader dei REM, rock band tra le più conosciute del pianeta, hanno al loro attivo 85 milioni di dischi venduti, tra i loro successi “Loosing my Religion”.

Oggi ha una brillante carriera da solista e amici inevitabilmente della zona, è stato infatti avvistato presso l’Osteria dei Fratelli Pavesi alla Corte Faggiola di Gariga di Podenzano. Una fuga nel nostro territorio resa nota sui social dallo stesso artista.

Michael Stipe La carriera in breve

John Michael Stipe nato a Decatur, in Georgia, il 4 gennaio 1960 è un cantautore statunitense, leader del gruppo rock dei R.E.M. fino al loro scioglimento (2011) e autore della maggior parte dei testi della band.

Stipe ha svolto diversi lavori in gioventù prima di diventare cantante, come cameriere in un ristorante. L’album di debutto Murmur arrivò nel 1983. Ascolta i Rem su Radio Sound

Michael Stipe cosa fa adesso

Dopo lo scioglimento della band di Athens, Stipe ha pubblicato negli ultimi anni pochi singoli sparsi ma è pronto a concentrarsi sulla musica e riprendere a scrivere e comporre in maniera più assidua: “Amo ancora la mia voce, amo ancora scrivere musica, comporre, arrangiare.

L’ultimo progetto musicale da solista

Il suo ultimo progetto risale a orami 3 anni fa, nel 2020.

Michael Stipe sta iniziando il nuovo decennio pubblicando il suo secondo singolo da solista, “Drive To The Ocean” il 4 gennaio 2020. La data segna anche il 60° compleanno di Stipe e il brano sarà reso disponibile esclusivamente tramite il suo sito web – MichaelStipe.com.

La traccia andrà a beneficio di Pathway to Paris, fondata da Jesse Paris Smith e Rebecca Foon, con Stipe che reindirizza tutti i suoi guadagni dalle vendite e dalle licenze di sincronizzazione per i primi 365 giorni all’organizzazione.

Michael Stipe per Pathway to Paris

Pathway to Paris è un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata a trasformare l’Accordo di Parigi in realtà attraverso un impegno pubblico innovativo, eventi culturali, sostenendo iniziative guidate dai cittadini e le città nello sviluppo e nell’attuazione di ambiziosi piani d’azione per il clima.

Pathway to Paris è stata fondata nel 2014 come piattaforma per riunire artisti, musicisti, registi, poeti con politici, scienziati, attivisti, innovatori e pensatori di spicco al fine di rafforzare il movimento per il clima attraverso diverse collaborazioni.

L’organizzazione ha tenuto importanti eventi in tutto il mondo e ha collaborato con molti altri gruppi tra cui l’UNDP e 350.org.

Nel 2017, Pathway to Paris ha lanciato la sua 1000 Cities Initiative for Carbon Freedom, basata sull’idea che se 1000 città in tutto il mondo si impegnano a passare dai combustibili fossili, al 100% di energia rinnovabile e a zero emissioni entro il 2040, allora possiamo incontrarci e andare oltre gli obiettivi delineati nell’accordo di Parigi.

Michael Stipes solista e felice

Dice Stipe di questa sua seconda uscita da solista: “Sono così felice di collaborare con Pathway To Paris per quest’anno 2020. Il lavoro che stanno facendo è vitale e fondamentale: è essenziale per un futuro che possiamo e rivendicheremo come nostro».

Il download ha un prezzo di 77 centesimi ma chi preferisce dare di più può inserire un importo a sua scelta. Il pacchetto di download includerà sfondi esclusivi, il video, un lyric video, una versione audio ad alta risoluzione della canzone e il testo originale di Stipe.

“Drive To The Ocean” sarà accompagnato da un video diretto da Stipe.

Il singolo di debutto da solista di Stipe “Your Capricious Soul” è stato pubblicato il 5 ottobre, con i proventi destinati agli attivisti per la giustizia climatica Extinction Rebellion.

Chi era la moglie e chi è il compagno di Michael Stipe

Vive tra New York e Berlino con il compagno, il fotografo statunitense Thomas Dozol. Ebbe una relazione con la cantante degli 10,000 Maniacs Natalie Merchant, negli anni ottanta.