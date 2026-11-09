Piano castanicolo, Tagliaferri (FdI): “La montagna piacentina non resti ai margini”

“Il nuovo Piano castanicolo e del marrone annunciato dalla Regione Emilia-Romagna può rappresentare un’opportunità importante per il rilancio dell’Appennino. Ma i 1,5 milioni di euro previsti nel prossimo triennio devono tradursi in interventi concretamente accessibili ai produttori, con criteri trasparenti, tempi certi e un’equa attenzione ai diversi territori. A cominciare dalla montagna piacentina, che non può restare ai margini della programmazione regionale”.

Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, intervenendo sull’annuncio della Giunta relativo al primo Piano castanicolo regionale, dopo la conclusione del percorso di confronto con gli operatori del settore.

Tagliaferri chiede trasparenza su risorse, finanziamenti e contributi

“Accogliamo positivamente l’attenzione finalmente riservata a un comparto che svolge una funzione economica, ambientale e sociale fondamentale per le nostre montagne. Tuttavia, la questione non si esaurisce nell’annuncio di uno stanziamento. Occorre conoscere la distribuzione delle risorse, le modalità di finanziamento, i requisiti per accedere ai contributi e il rapporto tra i nuovi fondi e quelli già disponibili nell’ambito dello sviluppo rurale”.

Tagliaferri richiama anche il lavoro istituzionale già svolto sulla castanicoltura, attraverso precedenti iniziative ispettive e di indirizzo.

“Non partiamo da zero. Le difficoltà del settore sono note da tempo: proprietà frammentate, castagneti abbandonati, costi di manutenzione, complessità delle procedure e difficoltà di ricambio generazionale. Per questo è essenziale che il nuovo Piano non si limiti a enunciare obiettivi condivisibili, ma indichi strumenti realmente utilizzabili da chi opera nei territori montani”.

Castagneti abbandonati, la proposta di sostenere consorzi e piccoli produttori

Un’attenzione particolare, secondo il consigliere regionale, deve essere dedicata alla gestione associata dei castagneti.

“Molti piccoli proprietari non hanno individualmente la capacità economica e organizzativa per recuperare superfici abbandonate o affrontare investimenti significativi. Occorre quindi verificare quali sostegni saranno riconosciuti a consorzi, associazioni di produttori e altre forme di gestione condivisa, affinché anche le realtà di dimensioni più ridotte possano partecipare”.

Appennino piacentino, la richiesta di maggiore rappresentanza territoriale

Tagliaferri pone inoltre una questione di rappresentanza territoriale.

“Il percorso di confronto illustrato dalla Regione si è sviluppato attraverso incontri nel Bolognese, nel Ravennate e nel Reggiano. Sono territori importanti per la castanicoltura, ma chiediamo che siano rese note anche le modalità con cui sono state raccolte e considerate le esigenze della provincia di Piacenza. Il nostro Appennino ha specificità che meritano attenzione, sia per la produzione sia per il recupero del patrimonio castanicolo e la tutela del territorio”.

Semplificazioni amministrative e accesso ai fondi per la castanicoltura

“Un altro punto riguarda le semplificazioni annunciate. Bisogna capire quali autorizzazioni potranno essere snellite, quali ostacoli amministrativi saranno superati e con quali tempi. Per un piccolo produttore, una misura finanziaria difficilmente accessibile rischia di restare soltanto sulla carta”.

Tagliaferri: “Il successo del Piano si misurerà sui risultati concreti”

“Prima dell’avvio dell’iter di approvazione – conclude Tagliaferri – chiediamo quindi che siano messi a disposizione il testo del Piano, il quadro finanziario pluriennale, i criteri di riparto e le modalità di coinvolgimento dei territori. La castanicoltura può contribuire a creare reddito, conservare il paesaggio e contrastare l’abbandono della montagna. Ma il successo del Piano si misurerà sui castagneti recuperati, sulle imprese sostenute e sui risultati concreti, non sul numero degli annunci”.