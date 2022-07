Tempesta sulla città, Tarasconi: “In contatto costante per gestire l’emergenza, vigili del fuoco e forze dell’ordine al lavoro” – FOTO

Il sindaco Katia Tarasconi, a casa in convalescenza a causa del Covid, sta monitorando la situazione, come scrive lei stessa sulla propria pagina Facebook ufficiale:

“La tempesta che si è abbattuta sulla città, con raffiche di vento molto violente, ha provocato gravi danni e devastato la fiera di Sant’Antonino sul Pubblico Passeggio e su Corso Vittorio Emanuele II. Un ambulante è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Sono cadute diverse piante in città: in piazza Duomo, in via Lanza, in via Farnesiana, in via Conciliazione, a Roncaglia. Anche le lamiere di alcuni ponteggi sono state staccate dal vento e alcuni semafori sono stati danneggiati. I Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Locale sono impegnate in ogni luogo dove si sono verificati incidenti. Sono in contatto con tutti gli operatori in campo per gestire l’emergenza e normalizzare la viabilità. Voglio esprimere la mia vicinanza a tutti gli ambulanti che, sorpresi dalla furia degli eventi atmosferici, non hanno fatto in tempo a mettere al riparo i propri banchi e la mercanzia e hanno subito tanti danni”.