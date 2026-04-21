Atletica – Piacenza, un aprile da leggenda. Crollano i record, volano i giovani

Non è solo una questione di medaglie, ma di polvere scossa dai libri di storia. L’Atletica Piacenza vive una settimana di pura euforia agonistica, culminata con il Meeting di Primavera e una serie di prestazioni individuali che riscrivono le gerarchie provinciali e proiettano i giovani talenti biancorossi verso il futuro.

Milo Perotti: Un Volo lungo settant’anni

L’impresa che resterà scolpita negli annali è quella di Milo Perotti. Durante i Campionati Provinciali Ragazzi del 19 aprile, il giovane saltatore ha compiuto quello che molti definivano impossibile. Valicando l’asticella a 1,67 m, Perotti non ha solo vinto l’oro, ma ha abbattuto un tabù che resisteva dal 1956.

Il precedente record provinciale apparteneva a Felice Baldini, storica figura dello sport piacentino e Maestro dello Sport; veder cadere un primato così longevo proprio al Campus “Pino Dordoni”, per di più appartenente ad un peso massimo della storia sportiva piacentina, ha regalato un momento di commozione pura, segnando un passaggio di testimone che lancia Perotti come una delle promesse più luminose del salto in alto.

Giorgio Corrini: L’allievo supera il Maestro

Il settore lanci celebra l’ascesa inarrestabile di Giorgio Corrini. Nel contesto del Meeting di Primavera del 18 aprile, Corrini ha dato prova di una maturità tecnica straordinaria nel lancio del martello. La sua spallata da 52,58 m rappresenta molto più di una medaglia d’argento: è il nuovo Record Provinciale Juniores.

Il valore del risultato è raddoppiato dal peso simbolico: con questa misura, Giorgio ha infatti superato il record che apparteneva al suo attuale allenatore, Andrea Rinaldi. Quest’ultimo, che sta completando il percorso per diventare tecnico di secondo livello, ha accolto il sorpasso con orgoglio:

“Vedere un proprio atleta superare il proprio record è la soddisfazione più grande per un allenatore,” ha dichiarato Rinaldi. “Significa che il lavoro fatto insieme sta dando frutti eccezionali. Giorgio ha la testa e la grinta per andare lontano, e questo minimo per i Campionati Italiani è solo l’inizio.”

Giovanni Palpi: Il Mezzofondo ha un nuovo Protagonista

Sotto la guida tecnica di Edoardo Rossi, sta sbocciando il talento di Giovanni Palpi. La sua settimana è stata una vera e propria lezione di progressione: dopo essere sceso sotto il muro dei 3 minuti ai provinciali dell’11 aprile a Piacenza, Palpi si è superato solo ventiquattr’ore dopo a Scandiano. Sulla pista reggiana, il cadetto biancorosso ha fermato il cronometro a un eccezionale 2’47”27, conquistando l’oro nei 1000 metri e confermandosi tra i mezzofondisti di punta del panorama giovanile.

Il Meeting di Primavera: Organizzazione Impeccabile

Il 18 aprile il Campus Dordoni è stato il teatro di sfide di altissimo livello, con 254 atleti e 44 società. Nonostante il vento contrario che ha disturbato le gare di sprint, i risultati sono stati di assoluto rilievo:

Velocità Pura: Uno strepitoso Mattia Favari è stato protagonista di un duello mozzafiato nei 100m. Pur correndo in una serie diversa rispetto al vincitore Fonseca (10″88), Favari ha fermato il cronometro a 10″90 , conquistando l’argento. Si è ripetuto nei 200m con un ottimo 21″95 , mancando il minimo per gli Italiani U23 per soli 5 centesimi. Nella stessa distanza, eccellente debutto per Matteo Romiti (22″77).

Uno strepitoso è stato protagonista di un duello mozzafiato nei 100m. Pur correndo in una serie diversa rispetto al vincitore Fonseca (10″88), Favari ha fermato il cronometro a , conquistando l’argento. Si è ripetuto nei 200m con un ottimo , mancando il minimo per gli Italiani U23 per soli 5 centesimi. Nella stessa distanza, eccellente debutto per (22″77). Mezzofondo e Ostacoli: Nicolò Losi ha dominato i 300hs Allievi vincendo l’oro in 41″94 . Negli 800m, la nuova arrivata Vittoria Gallazzi ha impressionato con un argento da 2’27″37 , mentre nei 1500m Paolo Boledi ha chiuso quarto con il nuovo personale di 4’20″33 , tallonato dal compagno Nicolas Achilli (4’20″63).

ha dominato i 300hs Allievi vincendo l’oro in . Negli 800m, la nuova arrivata ha impressionato con un argento da , mentre nei 1500m ha chiuso quarto con il nuovo personale di , tallonato dal compagno (4’20″63). Salti e Lanci: Nel salto triplo, Tine Dorothee ha raggiunto la misura di 10,99m (quarto posto), mentre Icaro Cretella ha mostrato un carattere caparbio: nonostante un ginocchio infortunato, ha saltato nel triplo a 12,47m, conquistando il bronzo e il record personale.

Una Macchina Organizzativa Perfetta

Il successo dell’evento porta la firma dei circa 20 volontari e allenatori dell’Atletica Piacenza. Sotto la regia della società, la gestione delle pedane e del cronometraggio ha permesso lo svolgimento fluido di un programma densissimo, confermando Piacenza come un centro d’eccellenza per l’atletica leggera interregionale.

L’Atletica Piacenza si conferma una realtà in salute, capace di onorare la tradizione dei suoi maestri costruendo, gara dopo gara, i campioni di domani.

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