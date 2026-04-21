Tragico incidente a Rezzano, con la bicicletta contro un furgone: muore 69enne

Grave incidente nella giornata di ieri lungo la strada provinciale 10, all’altezza di Rezzano, Carpaneto. Un uomo di 69 anni, Germano Bettini, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua bicicletta e un furgone.
L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, che hanno prestato le prime cure al ciclista, apparso fin da subito in condizioni critiche.
Considerata la gravità delle ferite riportate, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Parma. Nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poche ore dopo il ricovero.
Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.