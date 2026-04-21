Tragico incidente a Rezzano, con la bicicletta contro un furgone: muore 69enne

Grave incidente nella giornata di ieri lungo la strada provinciale 10, all’altezza di Rezzano, Carpaneto. Un uomo di 69 anni, Germano Bettini, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua bicicletta e un furgone.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, che hanno prestato le prime cure al ciclista, apparso fin da subito in condizioni critiche.

Considerata la gravità delle ferite riportate, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Parma. Nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy