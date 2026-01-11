Tennistavolo – Cortemaggiore, bronzo nazionale per la giovane Lisa Ashyrova a Terni

Ottima prova della giovane Lisa Ashyrova, portacolori della Teco Tennistavolo Cortemaggiore, nel torneo nazionale femminile “Giornata Rosa” svoltosi presso il Pala Tennistavolo di Terni.

Nella categoria assoluta Over 400, la giovane pongista mancina, seguita dal tecnico Alex Sazonov, ha disputato un torneo di altissimo livello, conquistando un meritato terzo posto che vale la medaglia di bronzo.

Il cammino verso il podio è iniziato con la prestigiosa vittoria contro Monia Franchi (Tennistavolo Milano), testa di serie n. 4. A seguire, Ashyrova ha superato con autorità Claudia Alioto (Tennistavolo Roma Sud), Desiree Niculae(Tennistavolo Terni), Asia Mancini (Tennistavolo CRAL Roma) e Laura Lorenzetti (Tennistavolo Senigallia).

In semifinale, nella sfida che valeva l’accesso alla finale, Lisa ha ceduto a Sofia D’Annibale del Tennistavolo Frosinone con il punteggio di 3-1, al termine di un incontro combattuto e dai parziali molto equilibrati.

Ancora una volta la scuola giovanile del Tennistavolo Cortemaggiore si mette in evidenza: oltre all’attività giovanile, Lisa Ashyrova sta infatti disputando anche il campionato regionale maschile di Serie D3, ottenendo ottime percentuali di rendimento.

Classifica finale – Over 400 femminile

D’Annibale Sofia – Tennistavolo Frosinone Tamini Victoria – Tennistavolo Academy Milano Ashyrova Lisa – Tennistavolo Cortemaggiore Vescovo Noemi – Tennistavolo Senigallia

