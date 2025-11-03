Tennistavolo – Cortemaggiore si conferma protagonista nella qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili

Ancora una volta la scuola giovanile di Cortemaggiore si conferma protagonista. Nella prima prova regionale valida per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili, disputata a San Felice sul Panaro (MO), la Teco Cortemaggiore ha dominato le categorie più competitive, Under 19 e Under 21.
Under 19
Calarco Pietro, 18 anni, inserito nella formazione che disputa il campionato nazionale maschile di Serie B1, ha conquistato nettamente la vittoria nella categoria.
Ottimo anche il terzo posto di Elaazri Anas, 17 anni, che sta ben figurando nel campionato nazionale maschile di Serie C1.
Classifica finale Under 19:
- Calarco Pietro – Teco Cortemaggiore
- Salicetti Tommaso – Maior Bologna
- Roccoli Leonardo – Forlì
- Elaazri Anas – Teco Cortemaggiore
Under 21
Nella categoria Under 21, successo per Armani Lorenzo, 20 anni, anche lui titolare nel campionato nazionale maschile di Serie B2.
Da segnalare la bella sorpresa del terzo posto ottenuto da Vacca Federico, altro giovane in crescita della Teco.
Classifica finale Under 21:
- Armani Lorenzo – Teco Cortemaggiore
- Amadori Lorenzo – Rimini
- Tabanelli Alex – Ravenna
- Vacca Federico – Teco Cortemaggiore