Morte di Aurora, oggi potrebbe essere il giorno della sentenza: chiesti oltre vent’anni per il ragazzo imputato

E’ attesa per oggi la sentenza nel processo sulla morte di Aurora Tila. Il processo che vede imputato per omicidio un ragazzino di 16 anni. Parliamo dell’ex fidanzatino, 15enne all’epoca dei fatti, ovvero il 25 ottobre 2024. Ragazzino che si è sempre detto innocente, raccontando che quella tragica mattina Aurora si sarebbe gettata nel vuoto da sola. La pubblica accusa ha chiesto 20 anni e 8 mesi di pena per il presunto autore del delitto.
Nel corso dell’ultima udienza, al Tribunale dei minori di Bologna, aveva parlato l’ex compagno di cella dell’imputato. Si tratta di un ragazzo di 18 anni al quale l’ex fidanzatino avrebbe confessato le proprie responsabilità.
Come detto, oggi potrebbe arrivare la sentenza.
Il giovanissimo imputato, secondo quanto ricostruito, non si era rassegnato alla fine della relazione e anche quella mattina aveva raggiunto Aurora a casa sua per l’ennesimo tentativo di riavvicinamento. Il 15enne ha sempre negato le accuse, sostenendo l’ipotesi del gesto estremo o dell’incidente. Secondo la famiglia della vittima e i secondi i suoi legali, invece, il 15enne avrebbe spinto Aurora oltre il parapetto, colpendole persino le mani mentre lei cercava disperatamente di restare aggrappata alla ringhiera.