Tennistavolo – Teco Cortemaggiore sempre più vicina alla serie B

Fine settimana da incorniciare per il tennistavolo Cortemaggiore. Nel girone di ritorno le squadre targate Teco vincono in tutti i campionati. Si avvicina la promozione in serie B per la Teco Fumara che vince a Milano con un netto 5-0 dopo un incontro a senso unico.

Classifica

1- TECO FUMARA 22

2- S.POLO DI TORRILE 20

3- BRESCIA 16

4- COCCAGLIO 14

5- CUS BERGAMO 12

6- BUSNAGO 10

7- BATTUAPIETRA VR 2

8- AQUILE AZZURRE MI 0

(La prima viene promossa in Serie B)

La Teco Cattina fa centro

In C1 nazionale anche la Teco Cattina fa centro: supera la Fortitudo Bologna 5-2 e resta in testa alla classifica.

Classifica

1- TECO CATTINA 22

2- BAGNOLESE 22

3- FORTITUDO BOLOGNA PUNTI 14

4- VILLA D’ORO MODENA 14

5- FERRARA 8

6- SARMEOLA PD 6

7- CARPI 4

8- BOLOGNA 2

Serie regionali

La Teco, con due giornate di anticipo, festeggia due promozioni in serie D2 e D3. Con squadre composte da seniores e valorizzando i giovani del vivaio Ilyass El Alazri, Ioun Petru, Alessandro Ferrini e Marco Armani, l’imbattuto Cortemaggiore è promosso con due giornate di anticipo.

CLASSIFICA

1 TECO FUMARA PUNTI 24 PROMOSSA IN SERIE D-1

2 CADELBOSCO 20

3 REGGIO EMILIA 14

4 BATTISTINI PARMA 14

5 AUDAX RE 8

6 VITTORINO DA FELTRE 8

7 S.PAOLO PARMA 4

8 CASALGRANDE 0

Serie D3

I due giovani fratelli Mohamed e Anass El Alazri fanno la differenza, terzo uomo il seniores Lombardi Michele; con quattro punti di vantaggio a due giornate dal termine è vittoria del campionato.

Classifica

1 TECO FUMARA 24 (promossa in D2)

2 VITTORINO DA FELTRE 20

3 ARSENAL SPERONI 20

4 SALSOMAGGIORE 12

5 S.PAOLO PARMA 12

6 POVIGLIO 8

7 VITTORINO PIACENZA 1

8 FERVAL RE 0

Serie C2

1- AUDAX PUNTI 20

2- PFM MODENA 20

3- TECO FUMARA 18

4- S POLO DI TORRILE 12

5- IL SALE PARMA 10

6- VITTORINO DA FELTRE 8

7- ARSENAL RE IL SOLE 4

8- FERRARA 0

Serie D1

Classifica

1- FERVAL REGGIO 22

2- POVIGLIO 20

3- TECO FUMARA 18

4- FORTITUDO BOLOGNA 14

5- VIRTUS CASALGRANDE 12

6- KERATRANS MODENA 6

7- PREMIX PARMA 2

8- VALNURE 2