Tensione e violenza alle poste di via Colombo, scoppia la rissa tra due clienti in coda

Due uomini litigano e vengono alle mani, momenti di tensione all’ufficio postale di via Colombo. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Due clienti erano in fila quando tra loro è iniziata una discussione. Discussione forse proprio dovuta alla coda per raggiungere gli sportelli. Dalle parole ai fatti, i due hanno iniziato a darsele di santa ragione. Presenti e impiegati hanno chiamato i carabinieri, intervenuti insieme alle volanti della polizia. Sul posto anche il 118 che ha provveduto a medicare sul posto i due rivali i quali hanno riportato lesioni non gravi. La posizione di entrambi è ora al vaglio degli inquirenti.