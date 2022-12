Cinghiali, Tagliaferri (FdI): “Il Governo risolve la situazione mentre la Regione tentenna – AUDIO

“Quando c’è un problema lo si risolve – afferma il consigliere regionale – e non ci si perde in inutili e dannose chiacchiere. E così, grazie a Fratelli d’Italia e all’Onorevole Tommaso Foti – capogruppo alla Camera – il Governo Meloni ha dato una mano ad affrontare l’emergenza cinghiali.

Nel nostro Appennino, come in centro a Roma, questi simpatici, ma pericolosi animali, scodinzolano impuniti mettendo a rischio la vita delle persone, distruggendo le culture e il territorio. Il tutto sotto l’occhio compiacente delle amministrazioni locali che, ostaggio di un finto ambientalismo, che in realtà odia la natura tanto quanto le persone, non hanno fatto assolutamente nulla. Ora, grazie all’emendamento approvato insieme alla finanziaria, si potrà e si dovrà intervenire perché siamo in piena emergenza. Parchi e amministrazioni locali, anche nella nostra Regione, non hanno più scuse: il territorio va governato e messo in sicurezza, soprattutto quando intorno a noi continuano a persistere pericolosi focolai di peste suina che, se raggiungessero i nostri allevamenti, determinerebbero un danno inimmaginabile a tutta la filiera agroalimentare e al PIL regionale”.