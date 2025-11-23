Terre di Castelli-Fiorenzuola 1-1: Pertica illude i rossoneri, Giordano pareggia nel finale. Il vice Ravanetti: “Grande rammarico, sembravamo in controllo” – AUDIO

Ennesimo risultato utile consecutivo per il Fiorenzuola di mister Araldi, l’ottavo in campionato, ma sul campo del Terre di Castelli è solo 1-1. I rossoneri vanno in vantaggio con Pertica e sognano tre punti d’oro, poi nel finale arriva il pari di Giordano che strozza l’urlo in gola ai valdardesi. È un risultato che soddisfa a metà la compagine piacentina: se da un lato c’è l’imbattibilità, dall’altro le contemporanee vittorie di Pontenurese, Agazzanese e Vianese allargano la forbice in classifica tra il Fiorenzuola e le avversarie. Poi alle 17:00 tocca al Nibbiano che potrebbe andare anche a +6 sui rossoneri.