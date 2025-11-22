Rugby – Lyons rimontati nella ripresa a Vicenza: i veneti si impongono per 24-13

Una prova positiva e coriacea non basta ai Leoni, che subiscono la rimonta del forte Vicenza nella ripresa: i veneti possono così concludere la prima fase di Coppa Italia a punteggio pieno, segnando quattro mete nel secondo tempo ribaltando il punteggio dopo che all’intervallo i Lyons si trovavano in vantaggio per 0-10.

Nonostante le differenze di motivazioni e status di classifica, con i Rangers chiamati a difendere il primo posto nel girone B di Coppa e Lyons già eliminati, i bianconeri hanno offerto una prestazione determinata ed efficace, specie nel primo tempo in cui potevano contare su una formazione più rodata ed esperta. Nei primi 20 minuti i Leoni spingono sull’acceleratore e passano in vantaggio con la meta segnata da Acosta e trasformata da Russo, seguita da un calcio piazzato trasformato dalla giovane apertura classe 2005 prodotto del vivaio piacentino alla seconda da titolare in prima squadra. Nonostante abbiano il pallino del gioco in mano i bianconeri mancano l’affondo, ma hanno il merito di difendersi bene contro una formazione in forma come i Rangers, reduci da tre vittorie consecutive: all’intervallo i piacentini conducono per 0-10.

Nella ripresa i padroni di casa fanno la voce grossa, potendo contare su una squadra esperta, in forma e con sostituti di alto livello a disposizione. Arrivano così le 4 mete che decidono la gara, realizzate da Gomez, due volte da Douglas e Ferrara. I Lyons hanno provato a reagire una volta raggiunti sul 10-10 con un altro calcio piazzato di Russo realizzato al 60’, ma il rush finale è stato decisivo in favore della squadra veneta.

Ora prima vera pausa per i Leoni, che nel prossimo weekend non scenderanno in campo. La ripresa avverrà domenica 7 dicembre al “Beltrametti” con la sfida al Petrarca Padova valida per la 5° giornata di Serie A Elite.

Rangers Rugby Vicenza v Sitav Lyons 24-13 (pt 0-10)

Marcatori: p.t.: 3’ m Acosta tr Russo (0-7); 17’ cp Russo (0-10); s.t.: 43’ m Gomez (5-10); 52’ m Douglas-Maccari (10-10); 60’ cp Russo (10-13); 61’ m Douglas-Maccari tr Heymans (17-13); 77’ m Ferrara tr Heymans (24-13).

Rangers Rugby Vicenza: Perello-Alvarez (75’ Pierobon); Douglas-Maccari, Filippetto, Gritti (44’ Sperandio), Vaccaro; Heymans, Gregorio (75’ Zanon); Pretz, Ferrari, Menon (40’st Gomez); Mirenzi (40’st Riedo), Parolo; Leso (40’st Avila-Recio), Franchetti © (40’st Ferrara), Pedon (40’st Braggiè).

All. Cavinato

Sitav Lyons: Via G.; Franzoso, Subacchi (57’ Colombo), Conti (51’ Camero), Rodina; Russo, Via A.; Perazzoli, Bance (68’ Konte), Cisse (50’ Baas); Moretto, Bottacci (68’ Bosoni); Moretti (50’ Horgan), Borghi (68’ Libero), Acosta (50’ Libero).

All. Matenga

Calciatori: Russo (Lyons) 3/3; Heymans (Rangers) 2/4.

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 5; Sitav Lyons 0.

