Tragedia sull’A21 a Castel San Giovanni, tir travolge le auto ferme dopo un incidente: due morti

Tragico incidente nella notte sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra i caselli di Stradella, in provincia di Pavia, e Castel San Giovanni, nel Piacentino. Il bilancio è di due persone morte.

Una delle vittime è un uomo di 48 anni residente a Valenza, in provincia di Alessandria. L’altra vittima è una donna di poco più di cinquant’anni, trasportata in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è morta poco dopo il ricovero.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da chiarire nei dettagli, tutto sarebbe iniziato con un incidente che aveva coinvolto tre vetture. Le persone coinvolte nel primo scontro non avrebbero riportato lesioni.

Dopo l’incidente, per ragioni legate alla situazione creatasi sulla carreggiata, alcune persone si sarebbero trovate ancora nei pressi dei veicoli fermi. È stato in quel momento che sarebbe sopraggiunto un mezzo pesante.

Il tir avrebbe travolto i mezzi coinvolti nel precedente incidente, con conseguenze drammatiche. Per due delle persone presenti l’impatto si è rivelato fatale.

L’uomo di 48 anni è morto, mentre la donna è stata soccorsa e trasportata al San Matteo di Pavia. Nonostante i tentativi dei sanitari, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

Restano ora da ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e le circostanze che hanno portato al secondo impatto. Gli accertamenti dovranno chiarire anche la posizione delle persone e dei veicoli sulla carreggiata al momento dell’arrivo del tir.

Una notte tragica sull’A21, dove quello che inizialmente sarebbe stato un incidente senza feriti si è trasformato, pochi istanti dopo, in uno schianto costato la vita a due persone.