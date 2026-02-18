Torna “Prima di andare in scena” il 22 febbraio con l’incontro dedicato all’opera di Gioachino Rossini “L’Italiana in Algeri”

Nuovo appuntamento con “Prima di andare in scena”, in programma domenica 22 febbraio alle 11 al Ridotto del Teatro Municipale. La rassegna di presentazione e guida all’ascolto dei titoli in cartellone per la Stagione d’Opera, realizzata grazie alla collaborazione tra Amici della Lirica e Fondazione Teatri di Piacenza, prosegue con l’incontro dedicato a L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini, che sarà in scena venerdì 27 febbraio alle 20e domenica 1 marzo alle 15.30 al Teatro Municipale.
La presentazione sarà a cura del musicista e musicologo Gian Francesco Amoroso, che introdurrà il titolo rossiniano tra aspetti musicali e drammaturgici e accompagnerà al pianoforte il soprano Liu Ziyu nell’interpretazione di brani dell’opera. L’incontro al Ridotto è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
“L’Italiana in Algeri”, capolavoro comico di Gioachino Rossini, è un’opera brillante e travolgente che unisce ritmo incalzante, invenzione melodica e irresistibile ironia. Ambientata in un Oriente fantastico e teatrale, racconta l’intelligenza e l’audacia di Isabella, protagonista femminile moderna e determinata, capace di ribaltare con astuzia ogni situazione. Tra arie virtuosistiche ed ensemble di straordinaria vitalità, l’opera celebra il genio rossiniano e il trionfo dell’ingegno sulla forza. La storia è nota: ad Algeri, il bey Mustafà sogna una donna italiana, mentre Isabella, giovane italiana intraprendente, arriva in città alla ricerca dell’amato Lindoro, prigioniero dei corsari. Con intelligenza e ironia, Isabella rovescia i rapporti di forza, smonta il potere di Mustafà e conduce tutti verso un finale di fuga e liberazione.
L’opera verrà proposta in un nuovo allestimento, con la direzione musicale di Alessandro Cadario e la regia di Fabio Cherstich. Lo spettacolo è una coproduzione Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Ravenna Manifestazioni / Teatro Alighieri, Fondazione Haydn di Trento e Bolzano, Teatri di OperaLombardia. Nel ruolo di Mustafà è impegnato Giorgio Caoduro; Laura Verrecchia interpreta Isabella. Ruzil Gatin è Lindoro, mentre Marco Filippo Romano dà corpo a un Taddeo centrale nel meccanismo comico rossiniano. Completano il cast Gloria Tronel (Elvira), Barbara Skora (Zulma) e Giuseppe De Luca (Haly).