Tramonto DiVino, i salumi piacentini DOP protagonisti al Craft Gin Summer Fest di Cervia

Ogni anno, quando l’estate entra nel vivo, arriva Tramonto DiVino, il festival enogastronomico itinerante dedicato ai migliori vini dell’Emilia-Romagna, in abbinamento ai prodotti e piatti più tipici della tradizione.

Questa edizione del roadshow, la ventesima, prevede 8 tappe, allestite nelle più prestigiose location dell’Emilia-Romagna, tra corti, palazzi nobiliari, rocche e ville o direttamente in riva al mare. Luoghi unici che diventano arene del gusto dove, presso i banchi d’assaggio, è possibile degustare i prodotti DOP e IGP della regione Emilia-Romagna che ne vanta ben 44, abbinati ai migliori vini regionali. Proprio a Cesenatico il roadshow del gusto dell’Emilia-Romagna quest’anno spegne la sua ventesima candelina segno di una continuità d’interesse che ha permesso alla manifestazione di continuare crescere.

Si è cominciato il 18 luglio a Cervia con un appuntamento inedito, il Craft Gin Summer Fest tappa ‘speciale’ del tour dedicata agli spirits. Dalle 19.00 in piazza Costa, fra la storica Torre San Michele, costruita a fine 1600 a guardia dei limitrofi Magazzini del Sale, i cibi certificati regionali hanno duettato con una selezione di Gin artigianali provenienti da tutta Italia. Un importante banco, a cura di Enoteca Regionale Emilia-Romagna, ha organizzato le degustazioni di altre etichette territoriali che bartender professionisti hanno mixato, realizzando cocktails inediti. A spettacolarizzare la serata un banco d’assaggio dedicato all’AperiDOP Piacentino dove l’artista del panino Daniele Reponi, un po’ Oste un po’ Salumiere, come lui stesso si definisce, ha incantato il numeroso pubblico con preparazioni davvero prelibate e particolarmente fresche come il periodo desidera.

In particolare, segnaliamol’originale proposta denominata “COPPA PIACENTINA SUMMER BREAD”, realizzata con un panino farcito con la Coppa piacentina DOP abbinata al mascarpone fresco, Pesca nettarina di Romagna IGP, rucola fresca e Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP.

A completare le degustazioni dei salumi piacentini DOP, che sono state oltre 400, lo staff del Consorzio capitanato da Lorella Ferrari che in purezza ha fatto degustare la Coppa Piacentina, il Salame Piacentino, la Pancetta Piacentina. Così dopo tanta attività promozionale in Liguria il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini è passato sulla costa Romagnola a valorizzare le eccellenze della salumeria piacentina.

Momenti importanti per incontrare un pubblico molto eterogeneo e spensierato proveniente da tutt’Italia e anche da Paesi esteri, a Cesenatico è lì in vacanza, ma disposto a interagire con domande appropriate sulle preparazioni di Daniele Reponi oppure a chiedere le peculiari caratteristiche dei salumi piacentini e a complimentarsi per la gradevolezza delle degustazioni proposte. Una intensa serata dove la notorietà dei salumi piacentini DOP si è sicuramente arricchita di tantissimi consensi.

Tramonto di Vino concluderà la sua ventesima edizione proprio a Piacenza il 19 settembre nella splendida cornice di Piazza dei Cavalli sotto le arcate di Palazzo Gotico.

