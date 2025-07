Consorzio di bonifica, via libera della Regione a progetti per quasi 800 mila euro nel Piacentino

Tutela del suolo, interventi di manutenzione degli impianti idrovori, gestione delle acque. Disco verde della commissione Politiche economiche presieduta da Luca Quintavalla al finanziamento di oltre 4,8 milioni di euro di interventi dei vari consorzi di Bonifica lungo la via Emilia per il triennio 2025-2027.

Per la provincia di Piacenza sono in arrivo 794.000 euro.

Collegati a questi investimenti ne sono previsti altri pari a 175.000 euro per l’eradicazioni di specie esotiche invasive: nello specifico 45.000 euro andranno per interventi a Villa Minozzo nel reggiano per eradicare la impatiens glandulifera (più nota con il nome di “non mi toccare”, pianta originaria dell’Himalaya e arrivata in Europa alla fine del XIX secolo attraverso l’Inghilterra dove è stata portata per la prima volta nel 1880) e i restanti 130.000 euro a Bagnacavallo nel ravennate per intervenire sulla presenza del myriophyllum aquaticum, pianta acquatica originaria del Sud America, ma ormai diffusa in ampie parti della Terra.

Commenta l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi: “Parliamo di risorse aggiuntive che in parte verranno utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria collegati agli eventi alluvionali di marzo”.

Marco Mastacchi (Rete civica) interviene sulle tempistiche del provvedimento: “Rilevo dei ritardi nell’approvazione di questa delibera, ci saremmo aspettati questi stanziamenti nella prima metà dell’anno, per i consorzi conseguentemente la pianificazione diventa più complessa”.

Per Daniele Valbonesi (Partito democratico): “Bene i contenuti di questa delibera, rilevo però che oggi in commissione mancano buona parte dei consiglieri d’opposizione”.

Gli interventi a Piacenza

Piacenza: Farini: 160.000 euro per il ripristino della viabilità a Gropparello (74.000 euro) e a Avemagna (86.000 euro), manutenzione stradale (33.000 euro), Monticelli d’Ongina: interventi manutenzione idraulica (96.000 euro), Borgonovo Val Tidone: manutenzione condotta Caseificio (185.000 euro), Torrile: interventi antifrane (185.000 euro), Bobbio: manutenzione stradale (33.000 euro), Morfasso: rifacimento strade (34.000 euro), Cerignale: rifacimento stradale (34.000 euro), Coli: rifacimento stradale (34.000 euro).

